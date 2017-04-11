Прокуратура Жигулевска требует привлечь к ответственности должностных лиц школы, где с учеников требовали деньги

Прокуратура Жигулевска закончила проверку по коллективному обращению родителей учеников школы №16 о принудительном взимании с них денег за уборку и охрану в учебном заведении, результатом которой стал ряд мер прокурорского реагирования, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель прокурора Жигулевска Дмитрий Репетев.

Как пояснил Дмитрий Репетев, коллективное обращение подписали около 10 родителей учеников школы №16 Жигулевска.

"Родители выражали свое несогласие с принудительным истребованием с них оплаты услуг за уборку школьных помещений, которая составляла в год более 300 руб. и свыше 400 руб. за охрану учебного заведения, - рассказал Дмитрий Репетев. - Во время прокурорской проверки указанные факты подтвердились. То есть в данном учебном заведении нарушили требования Конституции РФ, гарантирующей всем бесплатное начальное образование, и закона об образовании, который тоже говорит о том, что общее начальное образование является бесплатным. В связи с чем прокуратура внесла представление в министерство образования Самарской области об устранении нарушений закона и о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогов и директора учебного заведения".

Также, по словам Дмитрия Репетева, собранные прокуратурой материалы были направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки по факту самоуправства. Проверка сейчас продолжается.

Кроме того, как пояснил заместитель прокурора Жигулевска, в отношении одного из преподавателей, которая фигурировала на размещенном в соцсетях видеоролике, органами прокуратуры возбуждено административное дело за оскорбление несовершеннолетнего по статье 5.61 КоАП РФ. Сейчас этот материал находится на рассмотрении в мировом суде Жигулевска.