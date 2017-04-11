Прокуратура Жигулевска требует привлечь к ответственности должностных лиц школы, где с учеников требовали деньги

Прокуратура Жигулевска закончила проверку по коллективному обращению родителей учеников школы №16 о принудительном взимании с них денег за уборку и охрану в учебном заведении, результатом которой стал ряд мер прокурорского реагирования, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель прокурора Жигулевска Дмитрий Репетев.
Как пояснил Дмитрий Репетев, коллективное обращение подписали около 10 родителей учеников школы №16 Жигулевска.
"Родители выражали свое несогласие с принудительным истребованием с них оплаты услуг за уборку школьных помещений, которая составляла в год более 300 руб. и свыше 400 руб. за охрану учебного заведения, - рассказал Дмитрий Репетев. - Во время прокурорской проверки указанные факты подтвердились. То есть в данном учебном заведении нарушили требования Конституции РФ, гарантирующей всем бесплатное начальное образование, и закона об образовании, который тоже говорит о том, что общее начальное образование является бесплатным. В связи с чем прокуратура внесла представление в министерство образования Самарской области об устранении нарушений закона и о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогов и директора учебного заведения".
Также, по словам Дмитрия Репетева, собранные прокуратурой материалы были направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки по факту самоуправства. Проверка сейчас продолжается.
Кроме того, как пояснил заместитель прокурора Жигулевска, в отношении одного из преподавателей, которая фигурировала на размещенном в соцсетях видеоролике, органами прокуратуры возбуждено административное дело за оскорбление несовершеннолетнего по статье 5.61 КоАП РФ. Сейчас этот материал находится на рассмотрении в мировом суде Жигулевска.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!