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В Самаре пройдет первая всероссийская акция проверки научной грамотности - Лабораторная Жаловавшихся на поборы школьников из Жигулевска заставляют мыть полы Евгений Шахматов: "В регионе создается уникальная система высшего образования" Дмитрий Быков: "Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям" Геннадий Котельников: "Полпред президента оказал поддержку в получении ТГУ статуса опорного вуза"

Образование Общество

В Самаре пройдет первая всероссийская акция проверки научной грамотности - Лабораторная

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 апреля, в 12:00 Стартап-центр Самарского университета станет площадкой, где пройдет первая всероссийская акция проверки научной грамотности для детей и взрослых, сообщает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Каждый участник (лаборант) узнает свой результат сразу и получит подробный комментарий по всем вопросам от завлаба. В конце лаборанты смогут задать свои вопросы "завлабу".

"Что может двигаться быстрее света? Стоит ли освежать воздух озоном? Сколько холестерина в подсолнечном масле? Почему зимой холодно? Может ли соль содержать ГМО? Эти и другие вопросы могут показаться простыми, обыденными и даже "детскими", но ответ на них не так прост — потребуется включить логику, вспомнить базовые принципы устройства мира. Поэтому тему 2017 г. мы определили, как "НеДетские вопросы", — говорится в релизе.

Участие в мероприятии бесплатное. Однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти здесь.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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Nataliia N K 06 апреля 2016 20:54 Четыре негосударственных вуза губернии вошли в список лучших в России

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