В Самаре пройдет первая всероссийская акция проверки научной грамотности - Лабораторная

В субботу, 22 апреля, в 12:00 Стартап-центр Самарского университета станет площадкой, где пройдет первая всероссийская акция проверки научной грамотности для детей и взрослых, сообщает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Каждый участник (лаборант) узнает свой результат сразу и получит подробный комментарий по всем вопросам от завлаба. В конце лаборанты смогут задать свои вопросы "завлабу".

"Что может двигаться быстрее света? Стоит ли освежать воздух озоном? Сколько холестерина в подсолнечном масле? Почему зимой холодно? Может ли соль содержать ГМО? Эти и другие вопросы могут показаться простыми, обыденными и даже "детскими", но ответ на них не так прост — потребуется включить логику, вспомнить базовые принципы устройства мира. Поэтому тему 2017 г. мы определили, как "НеДетские вопросы", — говорится в релизе.

Участие в мероприятии бесплатное. Однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти здесь.