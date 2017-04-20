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ЖКХ и благоустройство Общество

Вместо старого бортового ограждения на Ново-Садовой установят оцинкованные конструкции

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Ново-Садовой с приходом тепла активизировались работы по капитальному ремонту трассы в рамках ее подготовки к ЧМ-2018.

Фото: Андрей Савельев

Жители города уже смогли заметить, как на участке от ТИСИЗа до ул. Осипенко с разделительной полосы рабочие демонтировали старые, окрашенные в голубой цвет ограждения, а также ограждения, стоявшие ранее между проезжей частью и пешеходными дорожками. Как сообщил Волга Ньюс представитель ведущей работы подрядной организации — ООО "Самаратрансстрой", начальник участка Михаил Панин, вместо них в ближайшее время будут установлены новые конструкции, покрытые специальным составом методом горячего цинкования. В дальнейшем за ними не потребуется дополнительного ухода, кроме того они будут защищены от ржавчины.

А уже ближе к лету на данном участке Ново-Садовой начнется укладка верхнего слоя дорожной одежды и установка тротуаров и новых опор освещения. Сроки окончания работ — конец лета. После этого строители перейдут на финальный участок — от ул. Первомайской до ул. Полевой, где сегодня еще не закончили свою работу самарские метростроевцы. Здесь к началу игр Чемпионата в 2018 году будет разбит обновленный сквер.

Напомним также, что начиная с понедельника, 24 апреля и до конца лета в Самаре по обеим сторонам ул. Ново-Садовой на участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей. На участке дороги длиной 1,25 км будут работать эвакуаторы. Правда, запрет на парковку будет действовать лишь на участках, где будет работать дорожная техника. Поэтому жителей Октябрьского района Самары просят быть внимательными и изыскивать возможность на время оставлять свой личный автотранспорт в других, разрешенных для этого местах.

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