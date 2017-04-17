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Транспорт Транспорт и связь

На участке Ново-Садовой на все лето ограничат парковку автотранспорта

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 апреля и до конца лета в Самаре по обеим сторонам ул. Ново-Садовой на участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей. Об этом Волга Ньюс сообщили в ООО "Самаратрансстрой", ведущей по заказу областного минтранса капитальный ремонт трассы в рамках ее подготовки к ЧМ-2018.

В подрядной организации прокомментировали, что на всем протяжении участка начиная со следующей недели будут вестись благоустройство тротуаров и пешеходной зоны, укладка бортового камня и кабеля освещения. Для того, чтобы припаркованный вдоль обочин автотранспорт не мешал этим работам, стоянка машин на данном участке будет запрещена.

В ближайшее время дорожные рабочие приступят к установке соответствующих дорожных знаков. И уже с понедельника, 24 апреля, на этом участке дороги длиной 1,25 км начнут работать эвакуаторы. В связи с этим копания-подрядчик просит жителей Самары войти в положение и изыскать возможности на время оставлять свой личный автотранспорт в других, разрешенных для этого местах.

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