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ЖКХ и благоустройство Общество

"Самаратрансстрой" выложит плиткой тротуары вокруг "Захара" и "Звезды"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщили Волга Ньюс в подрядной организации, ведущей по заказу регионального министерства строительства реконструкцию ул. Ново-Садовая, на следующей неделе в районе подземного перехода у КРЦ "Звезда" и ТЦ "Захар" начнутся работы по устройству плиточного тротуара.

"В прошлом году с этого участка было убрано кафе "Бистро", демонтированы киоски "Роспечать" и "Табак", — говорит начальник участка Михаил Панин. — И ориентировочно со вторника, 25 апреля мы начнем демонтаж имеющегося покрытия, после чего приступим к устройству нового, плиточного тротуара".

Добавим также, что как только подсохнет почва "Самаратрансстрой" продолжит работы по обустройству сквера между проезжей частью напротив Загородного парка.

Нам осталось бросить около 300 метров поливочного трубопровода и уложить на оставшемся участке около Станции переливания крови рулонный газон, — говорит Михаил Панин. — Примерно к концу июня мы должны закончить".

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