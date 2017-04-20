Аркадий Дворкович поздравил тольяттинцев с днем выпуска первого автомобиля с конвейера АвтоВАЗа

В четверг, 20 апреля, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поздравил сотрудников АвтоВАЗа и жителей Тольятти с днем выпуска первого автомобиля с конвейера АвтоВАЗа.

Информация об этом размещена на сайте правительства Российской Федерации.

"47 лет назад Волжский автозавод начал производить знаменитую "копейку", которая стала первым по-настоящему личным автомобилем для миллионов людей. Отрадно осознавать, что и сегодня АвтоВАЗ чтит свои производственные традиции и выпускает автомобили, которые пользуются высоким спросом и занимают одну пятую российского автомобильного рынка", — отметил Аркадий Дворкович.

"Со своей стороны я хочу заверить, что правительство Российской Федерации и руководство Самарской области намерены по-прежнему оказывать поддержку предприятию. Уже через три года всей страной мы отметим 50-летие "копейки". К этому юбилею федеральным центром выделяются необходимые средства по возведению инфраструктурных, социальных, спортивных объектов в Тольятти. Наша задача — вернуть в Тольятти гордость за автомобили, которые тут выпускаются, и сделать город максимально удобным для работы и отдыха горожан", — говорится, в частности, в поздравлении заместителя председателя правительства.