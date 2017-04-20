В центре Самары 22 апреля ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничного мероприятия "Поработал — отдохни!" в субботу, 22 апреля, в Самаре будет ограничено движение транспорта. Исключение касается машин экстренных служб, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
С 15:00 до 23:00 22 апреля будут закрыты участки на площади им. В. В. Куйбышева, по ул. Чапаевской на участке от Вилоновской до Красноармейской, по ул. Шостаковича на участке от Чапаевской до Фрунзе.
В указанное время автобусные маршруты №24 и 92 проследуют в объезд: по улицам Галактионовской, Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской.
Кроме того, с 20:00 21 апреля до 23:00 22 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской, по Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по ул. Шостаковича от Чапаевской до ул. Фрунзе, передает корреспондент Волга Ньюс.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(