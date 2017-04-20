В центре Самары 22 апреля ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничного мероприятия "Поработал — отдохни!" в субботу, 22 апреля, в Самаре будет ограничено движение транспорта. Исключение касается машин экстренных служб, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

С 15:00 до 23:00 22 апреля будут закрыты участки на площади им. В. В. Куйбышева, по ул. Чапаевской на участке от Вилоновской до Красноармейской, по ул. Шостаковича на участке от Чапаевской до Фрунзе.

В указанное время автобусные маршруты №24 и 92 проследуют в объезд: по улицам Галактионовской, Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской.

Кроме того, с 20:00 21 апреля до 23:00 22 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской, по Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по ул. Шостаковича от Чапаевской до ул. Фрунзе, передает корреспондент Волга Ньюс.