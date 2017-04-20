Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 станет точкой роста для Самарской области

18 апреля в рамках Недели науки на площадке Самарского государственного экономического университета прошла научно-практическая конференция "Наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для Самарской области: спорт, туризм, волонтерство".

Участие в пленарном заседании форума приняли: и. о. ректора СГЭУ, д. э. н., профессор Г. Р. Хасаев, руководитель департамента туризма Самарской области М. В. Мальцев, руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Ю. В. Жичкин, директор ГТРК "Самара" Е. Л. Крылова, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров В. В. Прасов, генеральный директор АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 г. ЧМ по футболу" Д. А. Романов и другие эксперты.

Как подчеркнул в своем приветственном слове Г. Р. Хасаев, решать проблемы стоит не по мере их поступления, а заранее, чтобы негативных последствий было меньше, напротив, множились позитивные результаты. Цель проведения конференции — формирование рабочих контактов и сотрудничества между представителями региональных министерств и ведомств, осуществляющих подготовку к проведению игр чемпионата в Самарской области, представителями профессиональных, бизнес-сообществ и общественных организаций, заинтересованных в развитии инфраструктуры объектов ЧМ-2018 на территории региона.

Руководитель департамента туризма Самарской области М. В. Мальцев подчеркнул, что географическое расположение региона позволяет развивать целый ряд направлений: от горно-лыжного зимнего туризма, до пляжного туризма с отдыхом на берегах реки Волги.

Самарская Лука — это, безусловно, природный кладезь во всех отношениях, в том числе в туристическом. Сегодня набирает силу и мощь новое направление — событийный туризм, привлекающий самых взыскательных любителей путешествий. Наследие ЧМ-2018 повысит туристический потенциал нашей области при его эффективном использовании.

Дорожная инфраструктура Самары сейчас претерпевает качественные изменения и впоследствии станет более комфортной для развития автомобильного туризма. Реконструкция Московского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Дальней, и др., автоматизированная система дорожного движения, реконструкция автомобильных дорог с большей пропускной способностью, и, соответственно, меньшим временем нахождения в пути, — все это вклад в создание дружелюбной городской среды.

Вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018, развития событийного пространства территории, перспективы развития спорта обсуждались на круглых столах с участием представителей профильных министерств и ведомств правительства Самарской области, научного и бизнес-сообщества в течение всего дня работы конференции.