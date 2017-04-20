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Музеи и выставки Культура

В галерее "Новое пространство" открылась выставка "Буква. Слово. Каллиграфия"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 18 апреля состоялось открытие художественного проекта "Буква. Слово. Каллиграфия", посвященного 1000-летней истории европейской письменности, сообщила пресс-служба СОУНБ.

Проект стал первой выставкой участников Мастерской каллиграфии Николая Воронина: "Выставкой работ мы постарались коротко и максимально доходчиво рассказать об истории развития почерков и шрифтов, об их самых значимых изменениях с VIII–IX века по XVIII–XIX век, — сказал он. — Также представлены работы в смешанной, современной технике".

Посетители соприкоснутся с различными историческими эпохами, узнают об основных разновидностях каллиграфического письма, изучат очертания символов представленных шрифтов. Воспользовавшись пером и чернилами, все желающие могут попрактиковаться в различных техниках каллиграфии. Также освоить азы искусства красивого письма можно будет на бесплатных мастер-классах художников-каллиграфов.

Для Воронина каллиграфия стала не просто любимой работой — это часть жизни: "Я рад делиться своим навыком и знаниями с другими — и очень горжусь успехами моих учеников. Мастерская каллиграфии образовалась спонтанно, на базе курса, который я веду уже больше двух лет. Вместе со старшими учениками сделали первую галерею каллиграфии в городе. Сейчас мы занимаемся организацией всевозможных мастер-классов, обучающих программ, курсов по каллиграфии, изобразительному искусству". По словам его учеников, искусство каллиграфии позволяет развиваться в различных направлениях, так как дает возможность приблизиться к истокам, является медитацией и способом отвлечься от повседневной суеты, учит видеть красоту и создавать ее в обыденном, а также открывает неисчерпаемый простор для творчества.

На открытии выставки Николай Воронин продемонстрировал зрителям технику каллиграфического письма в ходе импровизированного перформанса. Музыкальную атмосферу на открытии создавала Татьяна Елецкая (хэндпан).

Программа выставки:

  • 21 апреля, 18:00 — интерактивный квест для детей "Искатель Рун" (по предварительной записи). 20:00 — каллиграфический диктант (по предварительной записи). Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин.
  • 25 апреля, 19:00 — "Знакомство с каллиграфией. Готическое письмо". Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин.

Выставка продлится до 29 апреля.

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