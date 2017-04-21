В галерее "Виктория" откроется выставка современного финского искусства EXTENSION.FI

Галерея "Виктория" совместно с галереей "Триумф" 26 апреля представят выставку современного финского искусства Extension.fi.

Современное финское искусство мало известно в России, и Extension.fiдолжна компенсировать этот пробел. Выставка знакомит зрителя с арт-сценой Финляндии и расширяет представление об актуальных процессах в мировом искусстве.

Представленные в экспозиции работы демонстрируют способы, которыми финские художники стараются преодолеть комплекс периферийности, в противовес ему делая акцент на своей национальной идентичности и подчеркивая свою особость на уровне тем и визуального языка.

На этом фоне интересен вопрос, каким образом искусство современной Финляндии проявляет свои национальные черты, оставаясь при этом в рамках международных арт-процессов. В формате Extension.fi эта тема рассматривается с точки зрения чувственного экзистенциального опыта.

Отобранные для проекта художники работают с "вневременными" материями, сквозь которые, как сквозь волшебную призму, преломляется современный человек. В своих произведениях они пытаются визуализировать трансцендентное ("Памятники незримому" Акселя Антаса), апеллируют к архетипам национальной и общеевропейской культуры ("Дорога" и "Рай стрит" Йоуны Карси), погружаются в бессознательное и создают фантастические ("Потусторонний мир" и "Священная река" Петри Ала-Маунуса) и гротескные ("У стен есть уши, но некому слушать" Мики Карху) образы — как будто висящие в воздухе, вырванные из времени и пространства и освобожденные от власти контекста.

Куратор проекта Яна Тиббен, художники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси.

Выставка будет работать до 28 мая.





