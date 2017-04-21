В галерее "Виктория" откроется выставка современного финского искусства EXTENSION.FI

Галерея "Виктория" совместно с галереей "Триумф" 26 апреля представят выставку современного финского искусства Extension.fi.
Современное финское искусство мало известно в России, и Extension.fiдолжна компенсировать этот пробел. Выставка знакомит зрителя с арт-сценой Финляндии и расширяет представление об актуальных процессах в мировом искусстве.
Представленные в экспозиции работы демонстрируют способы, которыми финские художники стараются преодолеть комплекс периферийности, в противовес ему делая акцент на своей национальной идентичности и подчеркивая свою особость на уровне тем и визуального языка.
На этом фоне интересен вопрос, каким образом искусство современной Финляндии проявляет свои национальные черты, оставаясь при этом в рамках международных арт-процессов. В формате Extension.fi эта тема рассматривается с точки зрения чувственного экзистенциального опыта.
Отобранные для проекта художники работают с "вневременными" материями, сквозь которые, как сквозь волшебную призму, преломляется современный человек. В своих произведениях они пытаются визуализировать трансцендентное ("Памятники незримому" Акселя Антаса), апеллируют к архетипам национальной и общеевропейской культуры ("Дорога" и "Рай стрит" Йоуны Карси), погружаются в бессознательное и создают фантастические ("Потусторонний мир" и "Священная река" Петри Ала-Маунуса) и гротескные ("У стен есть уши, но некому слушать" Мики Карху) образы — как будто висящие в воздухе, вырванные из времени и пространства и освобожденные от власти контекста.
Куратор проекта Яна Тиббен, художники: Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси.
Выставка будет работать до 28 мая.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)