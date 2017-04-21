БК "Самара" готовит заявку для вступления в Единую лигу ВТБ с сезона-2017/18, пишут "Известия".

Команды намерена подтвердить соответствие основным критериям, которые предъявляются к участникам международного турнира: в число этих требований входят наличие вместительной арены (не менее 3 тыс. зрителей) и финансовых гарантий.

По словам президента "Самары" Камо Погосяна, в 2017 г. заявка клуба будет более проработанной, чем перед прошлым сезоном.

"Мы установим дополнительную трибуну на нашу арену, которая сейчас вмещает 2 тыс. человек, — рассказал он изданию. — За счет этого вместительность зала увеличится еще примерно на 600–800 мест. Это меньше допустимых 3 тыс., но я практически уверен, что на всех домашних матчах нашей команды будет аншлаг. Также к чемпионату мира по футболу 2018 г. закончится реконструкция Ледового дворца в Самаре, где будут проводиться и баскетбольные игры. Он будет вмещать около 6 тыс. зрителей, поэтому спустя год мы будем играть на гораздо более вместительной арене. Что касается бюджета, то если нас примут в Единую лигу, он может увеличиться до 180 млн рублей. Мы подберем приличный состав и будем конкурентоспособны".

Самарский клуб наряду с пермской "Пармой" и БК "Сахалин" подавал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ в сезоне-2016/17. Однако в июле прошлого года Совет лиги одобрил только заявку "Пармы". Такое решение президент Единой лиги Сергей Кущенко тогда объяснил следующим образом: "Самарская заявка имела очень сложную конструкцию: планировалось играть на шеститысячной арене в Тольятти и возить туда болельщиков. К тому же бюджет был подтвержден не на 100%".

Самарский регион был представлен в Единой лиге на протяжении четырех сезонов. Команда "Красные Крылья" показывала отличные спортивные результаты, три раза пробившись в четвертьфинал плей-офф, но была вынуждена сняться с турнира в июне 2015 года. В нынешнем сезоне "Самара" заняла третье место в регулярном чемпионате, но уступила в первом раунде плей-офф БК "Спартак-Приморье".