В Музее модерна откроется выставка "Альфонс Муха и линия модерна"

В Музее модерна 27 апреля в 19.00 откроется выставка "Альфонс Муха и линия модерна", передает корреспондент Волга Ньюс.

На выставке будет представлено 14 плакатов, афиш и декоративных панно знаменитого мастера стиля ар-нуво Альфонса Мухи. Альфонс Муха (1860–1939) — выдающийся чешский мастер театральной и рекламной афиши. 14 работ художника, выполненных в технике литографии, были приобретены Боголюбовским рисовальным училищем и переданы Саратовскому художественному музею в 1898 году.

На выставке будут представлены циклы "Сезоны" и "Цветы". Центр каждой композиции — женщина в ниспадающей одежде, с роскошной короной волос, утопающая в море цветов. Ее грациозная фигура, вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок, стала фирменным знаком художника.

Кроме то, зрители смогут увидеть рекламные плакаты сигаретной бумаги JOB, пива Bieresde la Meuse ("Масс") и лист из календаря Calendrier L`Evocation.

Предметный ряд выставки в Музее Модерна будет дополнен вазами и посудой в стиле модерн из фондов Самарского художественного музея.