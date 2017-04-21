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Общество

Самарская полиция обещает не допустить нарушений закона во время акций протеста

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские обещают не допустить нарушений закона во время анонсированной на воскресенье, 23 апреля, протестной демонстрации.

"Порядок проведения уличных шествий определяется Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 54-ФЗ. Задача органов внутренних дел – обеспечить в полном объеме охрану общественного порядка и безопасность граждан, не допустить нарушений действующего законодательства, в том числе правил дорожного движения", - отметили в полицейском главке. 

Напомним, организаторы акции заявляют, что шествие пройдет от музея "Самара космическая" по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии. Однако в мэрии пояснили, что этот маршрут не был согласован. 

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