Самарская полиция обещает не допустить нарушений закона во время акций протеста

Самарские полицейские обещают не допустить нарушений закона во время анонсированной на воскресенье, 23 апреля, протестной демонстрации.
"Порядок проведения уличных шествий определяется Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 54-ФЗ. Задача органов внутренних дел – обеспечить в полном объеме охрану общественного порядка и безопасность граждан, не допустить нарушений действующего законодательства, в том числе правил дорожного движения", - отметили в полицейском главке.
Напомним, организаторы акции заявляют, что шествие пройдет от музея "Самара космическая" по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии. Однако в мэрии пояснили, что этот маршрут не был согласован.
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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....