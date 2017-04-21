Самарская полиция обещает не допустить нарушений закона во время акций протеста

Самарские полицейские обещают не допустить нарушений закона во время анонсированной на воскресенье, 23 апреля, протестной демонстрации.

"Порядок проведения уличных шествий определяется Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 54-ФЗ. Задача органов внутренних дел – обеспечить в полном объеме охрану общественного порядка и безопасность граждан, не допустить нарушений действующего законодательства, в том числе правил дорожного движения", - отметили в полицейском главке.

Напомним, организаторы акции заявляют, что шествие пройдет от музея "Самара космическая" по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии. Однако в мэрии пояснили, что этот маршрут не был согласован.