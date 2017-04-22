В Самаре сотрудники экстренных служб сняли с крыши мужчину, бегавшего по парапету

В субботу, 22 апреля, в 11:00, в отдел полиции № 5 Ленинского района Самары от очевидцев поступило сообщение о том, что по парапету крыши девятиэтажки на ул. Чернореченской, 51 бегает мужчина и в целом ведет себя неадекватно. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС, ОВО Росгвардии.

С 11:00 за полтора часа находившийся на крыше мужчина то слезал с парапета, но снова на него залезал. На 12:20 работа на месте происшествия продолжалась.

Около 12:30 сотрудники МЧС уговорили мужчину спуститься. Возмутителем спокойствия оказался 41-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Внятных требований он не выдвигал. Во время инцидента никто не пострадал.

Причину его состояния устанавливают.