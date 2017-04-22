В Самаре сотрудники экстренных служб сняли с крыши мужчину, бегавшего по парапету

В субботу, 22 апреля, в 11:00, в отдел полиции № 5 Ленинского района Самары от очевидцев поступило сообщение о том, что по парапету крыши девятиэтажки на ул. Чернореченской, 51 бегает мужчина и в целом ведет себя неадекватно. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС, ОВО Росгвардии.
С 11:00 за полтора часа находившийся на крыше мужчина то слезал с парапета, но снова на него залезал. На 12:20 работа на месте происшествия продолжалась.
Около 12:30 сотрудники МЧС уговорили мужчину спуститься. Возмутителем спокойствия оказался 41-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Внятных требований он не выдвигал. Во время инцидента никто не пострадал.
Причину его состояния устанавливают.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.