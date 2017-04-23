Встреча "Крыльев Советов" с "Рубином" закончилась ничьей

В воскресенье, 23 апреля, на стадионе Металлург в Самаре завершился ничьей матч Российской футбольной премьер-лиги, в котором встретились "Крылья Советов" и казанский "Рубин".

На матче присутствовало 7513 болельщиков.

Во время встречи самарцы сделали две вынужденные замены. В первом тайме вместо получившего травму Ятченко на поле вышел Таранов. После перерыва "Крылья" лишились еще одного футболиста. После столкновения с соперником не смог продолжить игру Бато. Его заменил Зинков.

Это был третий матч в 2017 г., который "Крылья Советов" сыграли вничью на Металлурге.