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Олимпийские Спорт

Сборная России с Павлюченковой и Касаткиной в составе, проиграла бельгийкам на Fed Cup

МОСКВА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сборная России по теннису, за которую выступали урожанки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, проиграла национальной команде Бельгии в матче плей-офф мировой группы Кубка Федерации, сообщает championat.com.

В первый игровой день Павлюченкова вышла против Элисе Мертенс, которая в своем втором матче за сборную оказалась в роли лидера. И она уверенно справилась с напряжением.

Старт второго поединка был равным. Первые восемь геймов девушки держали подачи, и даже брейк-пойнтов не было. Но потом Мертенс немного добавила, а Анастасия стала слишком много ошибаться. Уступив первый сет, во втором Павлюченкова совершенно потеряла нити игры. Россиянка постоянно пыталась найти какие-то варианты, но ничего в этот день не работало. В какой-то момент она проиграла 14 очков кряду. Да и вообще во второй партии Анастасия взяла только четыре розыгрыша — 4:6, 0:6. Таким образом, после субботы счет был равным — 1-1.

В четвертом матче Дарья Касаткина заменила Анастасию Павлюченкову и сыграла с Мариной Заневской. В первом сете Заневская продемонстрировала активную игру. У россиянки не получалось разрушить теннис соперницы. Марина первой оторвалась в счете. Касаткина злилась на себя и продолжала бороться. Дарья сумела отыграться и даже имела шанс выйти вперед, но концовка осталась за Заневской.

Однако во втором сете характер игры резко поменялся. Россиянка стала выигрывать все равные геймы, а Марина стала чаще ошибаться. Хотя если по счету и второй, и третий сет кажутся легкими, то на самом деле они были совершенно разными. Во втором было много борьбы, просто Касаткина лучше действовала на важных очках. А вот в третьем и правда был разгром. Марина не могла выиграть практически ни очка. Только в одном гейме она зацепилась, но и его проиграла — 5:7, 6:1, 6:0.

В парном матче Дарья Касаткина и Елена Веснина противостояли Элисе Мертенс и Ан-Софи Местах. С самого начала бельгийки смотрелись очень бодро, а вот россиянки не выглядели сыгранной парой. Много проблем было на подаче Весниной, когда Касаткина действовала у сетки. Именно подачу Елены россиянки дважды проиграли в первом сете.

Во втором борьба была упорнее. Более того, россиянки даже повели — 3:1. Но стабильности у Елены и Дарьи не хватало, а вот соперницы продолжали действовать здорово. На подаче Мертенс на матч Веснина великолепно сыграла на обоих матчболах. Обратный брейк подарил надежду. У россиянок даже был сетбол в 12-м гейме, но Местах вовремя нашла подачу. А вот на тай-брейке россиянки сыграли неудачно и вынуждены были признать поражение — 1:6, 6:7.

Теперь россиянки начнут следующий сезон во второй мировой группе, если, конечно, все-таки не будет решено расширить элитный дивизион до 16 команд. Но это решение может быть принято только в августе.

А в октябре 2017-го в финале Кубка Федерации сыграет сборная Беларуси. Ее соперник определится в матче США — Чехия.

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