В субботу, 22 апреля, в Самаре при маневровых работах с рельс сошел грузовой вагон, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев.

Как пояснил представитель прокуратуры, в 19:30 на станции "Блокпост" на 1114 км КбшЖД на вставке № 5 "Южный ход" тепловозом ЧМЭ-3 № 4054 при проведении маневровых работ грузом из техвагонов на скорости 2-3 км/ч произошел сход одного вагона двумя колесными парами на стрелочном переводе № 12 6 подъездного пути "Самараиранснефть-Терминал".

В 00:00 вагон подняли. На место происшествия выехали представители Куйбышевской транспортной прокуратуры, СК РФ, полиции и Госжелдорнадзора.

По данным прокуратуры, в результате схода вагона жертв нет, течи груза не обнаружено, задержек поездов не допущено. Причины происшествия устанавливаются.