Главу "Реал Сити" и его сообщника, обвиняемых в мошенничестве с рекламными щитами, осудили условно и амнистировали

Собственник группы компаний "Реал Сити" Олег Бодков и его знакомый мелкий предприниматель Роман Широков, которых обвиняли в мошенничестве с рекламными щитами, осуждены условно и амнистированы, пишет "Самарское обозрение".
Уголовное дело было возбуждено в марте 2015 года. Его появлению предшествовало принятие областного закона, лишившего муниципалитеты прав в сфере наружной рекламы. Функции проведения торгов на неразграниченных землях, выдачи и аннулирования разрешений на установку и снос незаконных конструкций перешли в ведение областного министерства имущественных отношений. Причиной этого стало обнаружение большого числа незаконных рекламных конструкций в Самаре и Тольятти. Кроме того, в соответствии с изменениями в ФЗ "О рекламе", в каждом муниципалитете была разработана территориальная схема размещения рекламных конструкций. Все щиты, не вписавшиеся в схему, подлежали демонтажу — либо за счет собственника, либо принудительно, за счет бюджета.
Как сообщает "СО", первоначально отдел дознания УМВД РФ по городу Самаре возбудил уголовное дело о самоуправстве при сносе незаконных рекламных щитов, в котором якобы участвовали некие неустановленные сотрудники ООО "Реал Сити" и ООО "Медиапарк". В деле фигурировала сумма ущерба более 17 млн рублей. Демонтаж рекламных конструкций осуществлялся в рамках исполнения муниципального контракта № 122/14 от 23 сентября 2014 года, заключенного с ООО "Универсальные инвестиции". В версии следствия, снос производился на основании неких фиктивных документов.
Спустя два месяца силовики возбудили еще одно уголовное дело по тому же факту о мошенническом хищении бюджетных денег при сносе незаконных щитов. В этом деле фигурировала намного более скромная сумма ущерба — чуть более 428 тыс. рублей. Уже осенью 2017 г. произошла своеобразная перетасовка: дело на 17 млн руб. ущерба прекратили в связи с отсутствием состава преступления, а дело о мошенничестве стали готовить к передаче в суд. Его фигурантами как раз и стали Бодков и Широков.
В конце 2014 г. руководители ряда рекламных фирм обратились с жалобами в органы власти на "рекламное пиратство" фирмы Бодкова, которая будто бы в массовом порядке размещает свои конструкции на частных территориях без проведения предусмотренных законодательством процедур торгов.
Не вызывали доверия и компании, которые будто бы участвовали в сносе щитов. ООО "Универсальные инвестиции" имело в штате всего двух сотрудников — директора Евгения Баронина и беременную девушку-секретаря. Руководитель ООО "Медиапарк", субподрядчик работ по демонтажу рекламных конструкций, некто Юрий Калиночкин, на момент осуществления работ отбывал наказание в колонии-поселении. Следственные органы заподозрили, что процесс демонтажа щитов на самом деле контролировал Бодков. Широков занимался организацией работ по сносу, нанимал технику и рабочих. Деньги, выплаченные в рамках контракта, ушли на счета ООО "СпецСамТорг" и ООО "Ч.и.К." и, предположительно, были обналичены. Однако большинство подозрений в итоге так ничем и не подтвердились.
Когда в конце 2015 г. следствие по громкому делу закончили, сумма ущерба, указанного в нем, ужалась еще больше — до 252 тыс. рублей. Суд Ленинского района Самары рассматривал дело Бодкова и Широкова больше года. Приговор был оглашен лишь в январе 2017 года. Сумма ущерба уменьшилась до 167 тыс. руб., фигуранты получили небольшие условные сроки и были сразу же амнистированы судом.
Как пишет издание, на прошлой неделе, 19 апреля, приговор рекламщикам прошел апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Представитель гособвинения потребовал отменить приговор как незаконный, существенно нарушающий нормы УПК и чрезмерно мягкий. В версии надзорного органа, из обвинения фигурантов был необоснованно исключен снос четырех рекламных конструкций. Кроме того, суд сократил сумму ущерба без достаточных к тому оснований. Прокурор потребовал ужесточить сроки наказания обоим фигурантам: Бодкову до четырех лет колонии общего режима, Широкову — до трех лет колонии строгого режима (он ранее был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков).
Адвокат Денис Черный, представляющий интересы Олега Бодкова, заявил, что "все работы были произведены, есть фотоотчеты, журналы разгрузки, показания свидетелей и другие доказательства. Сторона обвинения ссылается на показания жильцов соседних домов и граждан, которые работали по соседству со сносимыми щитами, но эти свидетели в большинстве своем говорят, что уже ничего не помнят, то есть эти свидетели уже не могут точно сказать, сносились ли данные рекламные конструкции или не сносились. Но зато зачем-то в деле есть показания оперуполномоченных. Вообще же, 90% показаний свидетельствуют в пользу того, что конструкции сносились".
Сам собственник "Реал Сити" заявил, что категорически не согласен с представлением прокурора, а тот ущерб, который был в данном деле, он уже возместил.
В итоге областной суд оставил приговор по делу рекламщиков без изменения. Роману Широкову на полгода прибавили условный срок в связи с его прежней судимостью, но положение об амнистии обоим фигурантам оставили в силе.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?