БК "Самара" стал первым обладателем Кубка РФБ

В воскресенье, 23 апреля, в "МТЛ Арене" финальным матчем за Кубок РФБ баскетбольный клуб "Самара" завершил очередной сезон. Уйти "на каникулы" "Самара" сумела с хорошим настроением, порадовав своих болельщиков победой над столичной МБА, сообщает сайт клуба.
Уже в первой четверти самарская команда, во многом усилиями своего капитана Алексея Зозулина, добыла преимущество в 10 очков. И довольно долго его удерживала. Перед большим перерывом москвичи свели отставание всего к 4 очкам. Но пауза в игре пошла "Самаре" на пользу: в третьей десятиминутке разница в счете выросла до 17 очков.
Финальная сирена прозвучала при счете 74:64 — "Самара" стала первым обладателем Кубка РФБ.
Перед церемонией вручения Кубка игроки и тренеры "Самары" получили медали за третье место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.