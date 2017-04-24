БК "Самара" стал первым обладателем Кубка РФБ

В воскресенье, 23 апреля, в "МТЛ Арене" финальным матчем за Кубок РФБ баскетбольный клуб "Самара" завершил очередной сезон. Уйти "на каникулы" "Самара" сумела с хорошим настроением, порадовав своих болельщиков победой над столичной МБА, сообщает сайт клуба.

Уже в первой четверти самарская команда, во многом усилиями своего капитана Алексея Зозулина, добыла преимущество в 10 очков. И довольно долго его удерживала. Перед большим перерывом москвичи свели отставание всего к 4 очкам. Но пауза в игре пошла "Самаре" на пользу: в третьей десятиминутке разница в счете выросла до 17 очков.

Финальная сирена прозвучала при счете 74:64 — "Самара" стала первым обладателем Кубка РФБ.

Перед церемонией вручения Кубка игроки и тренеры "Самары" получили медали за третье место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги.