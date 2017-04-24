Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро первенства Европы

В Минске (Белоруссия) проходит первенство Европы по фехтованию среди молодежи. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов не старше 23 лет из 32 стран. В турнире рапиристов серебро выиграл самарец Кирилл Бородачев.
В соревнованиях рапиристов участвовало 56 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер — Элина Орлова) успешно преодолел групповой этап. Далее он обыграл соперников из Украины, Ирландии, Венгрии, Франции, Грузии. В финале соперником 17-ти летнего самарского рапириста стал 22-х летний чех Александр Шупенич, занимающий в рейтинге Международной федерации фехтования 17-ю позицию среди взрослых. Преимущество гораздо более опытного чеха было очевидным — 15:3. Бородачев получил серебряную медаль, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!