Самарская область вошла в пятерку лучших в командном первенстве Дельфийских игр России

В Свердловской области завершился культурный проект "Дельфийские игры — 2017", объединивший международные и российские соревнования: Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
В них приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ.
Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В этом году в программу вошли две новые номинации: "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". 22 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций — "Скрипка" и "Фортепиано", участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.
Вечером состоялась официальная церемония закрытия культурного проекта "Дельфийские игры — 2017". Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявил их закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.
По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды.
В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской области, третье — Новосибирской области, второе — Свердловской области, первое — города Москвы.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.