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Молодежная политика Общество

Самарская область вошла в пятерку лучших в командном первенстве Дельфийских игр России

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Свердловской области завершился культурный проект "Дельфийские игры — 2017", объединивший международные и российские соревнования: Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

В них приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ.

Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В этом году в программу вошли две новые номинации: "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". 22 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций — "Скрипка" и "Фортепиано", участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

Вечером состоялась официальная церемония закрытия культурного проекта "Дельфийские игры — 2017". Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявил их закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.

По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды.

В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской области, третье — Новосибирской области, второе — Свердловской области, первое — города Москвы.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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