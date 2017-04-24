Самарская область вошла в пятерку лучших в командном первенстве Дельфийских игр России

В Свердловской области завершился культурный проект "Дельфийские игры — 2017", объединивший международные и российские соревнования: Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

В них приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ.

Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В этом году в программу вошли две новые номинации: "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". 22 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций — "Скрипка" и "Фортепиано", участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

Вечером состоялась официальная церемония закрытия культурного проекта "Дельфийские игры — 2017". Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявил их закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.

По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды.

В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской области, третье — Новосибирской области, второе — Свердловской области, первое — города Москвы.