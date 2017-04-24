Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал, обыграв московский "Луч" — 34:22

В ответном матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" победила московский "Луч" со счетом 34:22 (21:9) и вышла в полуфинал.

В полуфинале "Лада" встретится в с победителем пары "Астраханочка" — "Звезда", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. "Лада": Уткина (8/17=47%), Цивка (7/20=35%); Горшкова — 5, Какмоля — 4, Самохина — 5, Дмитриева — 3, Голец — 3, Санникова (2 мин.), Юрьева — 1 (2 мин.), Щербак — 3 (2 мин.), Носикова — 2/2 (4 мин.), Малашенко — 2, Барынина, Краснова — 2/1, Снопова — 4, Гафонова.





