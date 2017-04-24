Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал, обыграв московский "Луч" — 34:22

В ответном матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" победила московский "Луч" со счетом 34:22 (21:9) и вышла в полуфинал.
В полуфинале "Лада" встретится в с победителем пары "Астраханочка" — "Звезда", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
"Лада": Уткина (8/17=47%), Цивка (7/20=35%); Горшкова — 5, Какмоля — 4, Самохина — 5, Дмитриева — 3, Голец — 3, Санникова (2 мин.), Юрьева — 1 (2 мин.), Щербак — 3 (2 мин.), Носикова — 2/2 (4 мин.), Малашенко — 2, Барынина, Краснова — 2/1, Снопова — 4, Гафонова.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!