16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал, обыграв московский "Луч" — 34:22 Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро первенства Европы Сборная России с Павлюченковой и Касаткиной в составе, проиграла бельгийкам на Fed Cup Гандбольная "Лада" обыграла московский "Луч" В первом матче ¼ финала - 29:24 Дмитрий Шляхтин встретился с волейболистами "НОВЫ" перед играми плей-офф

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал, обыграв московский "Луч" — 34:22

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

В ответном матче ¼ финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" победила московский "Луч" со счетом 34:22 (21:9) и вышла в полуфинал.

В полуфинале "Лада" встретится в с победителем пары "Астраханочка" — "Звезда", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

"Лада": Уткина (8/17=47%), Цивка (7/20=35%); Горшкова — 5, Какмоля — 4, Самохина — 5, Дмитриева — 3, Голец — 3, Санникова (2 мин.), Юрьева — 1 (2 мин.), Щербак — 3 (2 мин.), Носикова — 2/2 (4 мин.), Малашенко — 2, Барынина, Краснова — 2/1, Снопова — 4, Гафонова.


Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30