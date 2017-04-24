Вынесен приговор бизнесмену, присвоившему полгектара земли в Самаре

В пятницу, 21 апреля, федеральный судья Николай Черняков вынес приговор Александру Кокуркину, которого признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем с половиной годам условного лишения свободы.
Как установил суд, в 2009 г., подделав землеустроительное дело, возглавляемая Кокуркиным фирма, минуя торги, получила в собственность площадку у дома по ул. Шверника, 14, благоустроенную за счет жильцов. Местные жители, отстаивая свои права, прошли все суды, где получили отказ. Но в 2014 г. они добивались-таки расследования этой аферы.
Судебное разбирательство в Самарском районном суде длилось с декабря 2016 года. Свидетелями по делу выступил экс-глава самарского БТИ Ярослав Бахмуров, являвшийся совладельцем ООО "Флор-Маркет". Не удалось только вызвать в суд его соучредителя Дмитрия Феоктистова, на тот момент руководителя департамента управления имуществом администрации Самары, а ныне работающего в столице.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?