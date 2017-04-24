Вынесен приговор бизнесмену, присвоившему полгектара земли в Самаре

В пятницу, 21 апреля, федеральный судья Николай Черняков вынес приговор Александру Кокуркину, которого признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем с половиной годам условного лишения свободы.

Как установил суд, в 2009 г., подделав землеустроительное дело, возглавляемая Кокуркиным фирма, минуя торги, получила в собственность площадку у дома по ул. Шверника, 14, благоустроенную за счет жильцов. Местные жители, отстаивая свои права, прошли все суды, где получили отказ. Но в 2014 г. они добивались-таки расследования этой аферы.

Судебное разбирательство в Самарском районном суде длилось с декабря 2016 года. Свидетелями по делу выступил экс-глава самарского БТИ Ярослав Бахмуров, являвшийся совладельцем ООО "Флор-Маркет". Не удалось только вызвать в суд его соучредителя Дмитрия Феоктистова, на тот момент руководителя департамента управления имуществом администрации Самары, а ныне работающего в столице.