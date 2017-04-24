Двое экс-сотрудников НТЭЦ-1 предстанут перед судом за коммерческий подкуп

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала "Самарский ПАО "Т Плюс", обвиняемых в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством предмета подкупа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2016 г. обвиняемые получили 247 тыс. руб. от сотрудника ООО, являющегося подрядчиком "Т Плюс" по шести договорам на общую сумму более 2,6 млн рублей. За это они должны были беспрепятственно согласовать акты выполненных работ подрядчика.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения.