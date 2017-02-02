На двух сотрудников НТЭЦ-1 заведены уголовные дела за актирование не исполненных подрядчиком работ

В среду, 1 февраля, заведены уголовные дела на двух сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 за актирование не исполненных подрядчиком работ, сообщила пресс-служба компании.

Ранее при получении меченых денежных купюр за актирование неисполненных подрядчиком работ 29 декабря 2016 г. были задержаны два сотрудника Новокуйбышевской ТЭЦ-1, входящей в "Т Плюс Самара".

Следственное мероприятие было проведено УЭП и ПК ГУ МВД по области при поддержке службы безопасности "Т Плюс Самара".

30 декабря задержанные сотрудники были уволены из компании, а 1 февраля Следственным комитетом РФ по Самарской области против них было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "а, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ.