На двух сотрудников НТЭЦ-1 заведены уголовные дела за актирование не исполненных подрядчиком работ

В среду, 1 февраля, заведены уголовные дела на двух сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 за актирование не исполненных подрядчиком работ, сообщила пресс-служба компании.
Ранее при получении меченых денежных купюр за актирование неисполненных подрядчиком работ 29 декабря 2016 г. были задержаны два сотрудника Новокуйбышевской ТЭЦ-1, входящей в "Т Плюс Самара".
Следственное мероприятие было проведено УЭП и ПК ГУ МВД по области при поддержке службы безопасности "Т Плюс Самара".
30 декабря задержанные сотрудники были уволены из компании, а 1 февраля Следственным комитетом РФ по Самарской области против них было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "а, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.