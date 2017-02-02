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Преступления Происшествия

На двух сотрудников НТЭЦ-1 заведены уголовные дела за актирование не исполненных подрядчиком работ

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, заведены уголовные дела на двух сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-1 за актирование не исполненных подрядчиком работ, сообщила пресс-служба компании.

Ранее при получении меченых денежных купюр за актирование неисполненных подрядчиком работ 29 декабря 2016 г. были задержаны два сотрудника Новокуйбышевской ТЭЦ-1, входящей в "Т Плюс Самара".

Следственное мероприятие было проведено УЭП и ПК ГУ МВД по области при поддержке службы безопасности "Т Плюс Самара".

30 декабря задержанные сотрудники были уволены из компании, а 1 февраля Следственным комитетом РФ по Самарской области против них было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "а, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ.

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Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

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