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Музеи и выставки Культура

В "Экспо-Волге" завершила работу пасхальная выставка

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в рамках проекта состоялось большое количество мероприятий деловой программы. Одно из ключевых — День Самарского знамени. Событие посвящено 140-летнему юбилею Самарского знамени. Патриотический проект реализуется при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".

В этот же день торжественный молебен провел Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, по благословению которого на выставке в этом году продемонстрировали свою продукцию около 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Беларуси и Греции.

Центральной святыней выставки стал ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, очередь к которой не уменьшалась все шесть дней.

Деловая программа отличалась насыщенностью и динамизмом. Встречи с писателями, духовными миссионерами сменяли презентации книг, семинары, концерты духовных стихов и песен. С визитом выставку посетил автор книги "Лев Толстой: пророк без чести" протоиерей Георгий Ореханов. Беседа получилась очень интересной, наполненной и показала другой угол зрения на биографию великого русского писателя и философа.

Также с визитом в Самару приехала Елена Старостенкова — внучка священника Михаила Шика и его супруги Натальи Шаховской. Будучи в разлуке они писали друг другу письма, которые и были опубликованы в двухтомнике "Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века": письма М. В. Шика и Н. Д. Шаховской".

Впервые на выставке состоялся видеомост "Паломнический туризм. Афон и Израиль". Все желающие смогли увидеть самые яркие и красивые места, которые доступны для путешествий. Такой формат, по мнению организаторов, вызвал большой интерес у посетителей, и поэтому было принято решение его развивать и поддерживать в рамках православных выставок.

"В стенах "Экспо-Волги" на нашем проекте люди могут не только прикоснуться к святыням, но и получить возможность духовного общения со священниками. Духовно-просветительская программа выставки была разнообразна и насыщена событиями", — отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

На Светлой Седмице все желающие могли приобрести интересные подарки, сувениры ручной работы, ювелирные украшения, кондитерские изделия, поделки из различных тканей и материалов для родных и близких. Широкой популярностью традиционно пользовались предметы народных промыслов, душистый мед, ароматная халва, настои и целебные травы.

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