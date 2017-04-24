Николай Меркушкин: "Самарская область вновь стала центром притяжения передовой молодежи из разных стран мира"

В понедельник, 24 апреля, губернатор Николай Меркушкин принял участие в открытии семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

В 2016 г. Николай Меркушкин и ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев поддержали иницативу Российского союза молодежи о проведении семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС.

Этот семинар проводится с целью содействия устойчивому и поступательному развитию международного молодежного сотрудничества стран БРИКС, обмена опытом в таких сферах, как гуманитарное и культурное сотрудничество, предпринимательство, наука и инновации, СМИ.

В приветственном слове участникам семинара-совещания Николай Меркушкин отметил, что для Самарской области престижно принимать молодых лидеров стран БРИКС. "В этом зале собрались наиболее активные представители молодого поколения, представляющие Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Именно вы и ваши сверстники составляете потенциальный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс государств, за которыми - будущее планеты", - сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул, что Самарская область вновь стала центром притяжения передовой молодежи из разных стран мира.

"Думаю, что это не случайно. Сегодня самарская молодежь настойчиво овладевает профессиональными знаниями и навыками, активно участвует в общественной жизни региона, страны. Молодые лидеры уверенно заявляют о себе в таких важных сферах, как образование, культура, спорт. Они являются движущей силой многих волонтерских проектов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году", - отметил глава региона.

Губернатор обратил особое внимание на тот факт, что наш регион вновь подтвердил звание одного из ведущих научно-образовательных центров России. "Тольяттинский госуниверситет получил статус опорного вуза. Теперь в Самарской области есть национальный университет - участник программы "5-100", два опорных вуза и Самарский государственный медуниверситет, возглавивший крупный научно-образовательный кластер. Достойно представляет наш регион и Самарский государственный экономический университет", - рассказал Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи стал форум Приволжского федерального округа "iВолга" с международным участием.

"В этом году он будет проводится в пятый раз, на форуме мы принимаем большую китайскую делегацию, форум проходит очень интересно и полезно для молодежи. Каждый год на форуме собирается порядка 2500 человек, которые представляют свои инновационные проекты", - сказал глава региона и отметил, что iВолга проводится по поручению президента России Владимира Путина и его полномочного представителя в ПФО Михаила Бабича.

Также Николай Меркушкин рассказал, что в Самарской области реализуются крупнейшие всероссийские молодежные проекты и программы: это и Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", и Всероссийский конкурс "Студент года", и национальный чемпионат "Молодые профессионалы", и многие другие мероприятия, работающие на повышение творческой активности, повышение профессионального мастерства, вовлечения молодежи в исследовательской деятельности.

"Семинар молодых лидеров стран БРИКС открывает принципиально новые возможности перед нашим регионом. Мы должны активнее обмениваться опытом в гуманитарной и культурной сфере, укреплять связи в таких областях, как наука, инновации, предпринимательство. Сегодня это исключительно важно для всех стран БРИКС", - подчеркнул губернатор.

Председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий, в свою очередь, заметил, что для РСМ честь - проводить столь серьезные мероприятия на территории Самарской области.

"У нас хорошая история взаимодействия с правительством Самарской области, но впервые проводим на территории региона такое масштабное международное мероприятие", - сказал руководитель РСМ.

Павел Красноруцкий добавил, что сейчас рассматривается возможность усиления роли Самарской области в молодежном международном движении. В частности, прорабатывается вопрос о создании на территории региона бизнес-инкубатора стран БРИКС.

Он также пояснил, что семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС будет проводиться с 24 по 27 апреля. "В ходе мероприятия около ста молодых предпринимателей, ученых, общественных деятелей из стран БРИКС примут участие в тематических площадках, посвященных состоянию международного молодежного сотрудничества", - рассказал Павел Красноруцкий.

Председатель РСМ поблагодарил Николая Меркушкина за теплый прием и за оказание содействия в проведении важного международного мероприятия.

Несмотря на то что семинар только стартовал, от его участников уже поступили конкретные предложения по углублению сотрудничества молодежного движения стран БРИКС и Самарской области.

Так, директор Ибероамериканского института (Бразилия) Висент Барриентос заметил, что в рамках межрегионального сотрудничества граждане Бразилии могли бы получать образование в СГЭУ.

"Самарская экономическая школа очень сильна", - заметил господин Барриентос. Кроме того, по его мнению, необходимо расширять и совместные проекты в сфере туризма. Также молодежи Бразилии, замечает Висент Барриентос, было бы интересно принять участие в таких крупных форумах, как "iВолга".

По итогам работы семинара-совещания будет сформирован перечень предложений для их включения в итоговый документ молодежного форума БРИКС, который состоится в Китае в конце июля.