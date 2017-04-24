Марина Сидухина: "Акции и митинги нужно проводить в соответствии с законом"

В воскресенье, 23 апреля, в Самаре прошел несогласованный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. Организатора митинга - депутата губернской думы Михаила Матвеева - суд признал виновным по статье 20.2 КоАП и приговорил к штрафу в размере 30 тыс рублей.
Представители политического сообщества региона комментируют результаты недавнего несанкционированного митинга.
Коллеги Матвеева по заксобранию не поддерживают несанкционированных митингооов. "В нашем законодательстве четко установлен порядок проведения акций и митингов - тех форм, где человек может высказать свое мнение, поделиться им с соотечественниками. И мы как истинные граждане должны действовать в соответствии с законом", - считает депутат Марина Сидухина.
По ее мнению, любой митинг должен быть четко организован, чтобы не нарушать прав людей, живущих по соседству или просто являющихся участниками движения.
"Если акция легитимна, то порядок будет соблюден. Если же митинг несанкционирован, то ее организаторы и участники должны отвечать по закону", - считает Сидухина.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.