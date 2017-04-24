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Законотворчество Власть и политика

Марина Сидухина: "Акции и митинги нужно проводить в соответствии с законом"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 апреля, в Самаре прошел несогласованный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. Организатора митинга - депутата губернской думы Михаила Матвеева - суд признал виновным по статье 20.2 КоАП и приговорил к штрафу в размере 30 тыс рублей.

Представители политического сообщества региона комментируют результаты недавнего несанкционированного митинга.

Коллеги Матвеева по заксобранию не поддерживают несанкционированных митингооов. "В нашем законодательстве четко установлен порядок проведения акций и митингов - тех форм, где человек может высказать свое мнение, поделиться им с соотечественниками. И мы как истинные граждане должны действовать в соответствии с законом", - считает депутат Марина Сидухина.

По ее мнению, любой митинг должен быть четко организован, чтобы не нарушать прав людей, живущих по соседству или просто являющихся участниками движения.

"Если акция легитимна, то порядок будет соблюден. Если же митинг несанкционирован, то ее организаторы и участники должны отвечать по закону", - считает Сидухина.

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