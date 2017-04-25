В Самаре вновь перекроют движение по двум железнодорожным переездам

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ремонта железнодорожных переездов на территории Самары вновь ограничивается движение транспорта по двум железнодорожным переездам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Закроют следующие участки:

с 13:00 24 апреля до 06:00 25 апреля, с 13:00 25 апреля до 19:00 27 апреля — в районе железнодорожного переезда на съезде от Аэропортовского шоссе в сторону ПГТ "Смышляевка";

с 09:00 24 апреля до 13:00 25 апреля, с 09:00 4 мая до 13:00 7 мая — по ул. Литвинова в границах пересечения с железнодорожным переездом (пос. Зубчаниновка).

Мэрия Самары обращает внимание на то, что в указанные периоды автобусы маршрута № 75 проследуют в объезд: под путепровод, в направлении Кинеля.