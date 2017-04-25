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Пожары Происшествия

В Сызрани полицейские и очевидцы потушили загоревшийся автомобиль

СЫЗРАНЬ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани у торгового центра полицейские вместе с автомобилистами потушили горевший автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У машины, стоявшей на парковке, из-под капота шел густой дым. Рядом с автомобилем стояла хозяйка.

Машину заметили сотрудники ГИБДД межмуниципального У МВД России "Сызранское" лейтенанты полиции Максим Зверев и Игорь Кузнецов. Они попросили автомобилистку вызвать пожарных. В это время один из полицейских достал из багажника огнетушитель. Его напарник остановил несколько проезжающих машин и попросил водителей о помощи. Все вместе они принялись тушить возгорание. Через несколько минут дым исчез.

Во время происшествия никто не пострадал. Прибывшие спасатели установили, что причиной возгорания стало замыкание автомобильной электропроводки.

Автовладелица поблагодарила полицейских, отметив, что действия сотрудников ГИБДД помогли избежать более серьезных последствий, в частности, полного выгорания машины или взрыва. Также она сказала, что признательна неравнодушным прохожим, которые помогли правоохранителям ликвидировать возгорание.

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Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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