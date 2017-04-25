В Сызрани полицейские и очевидцы потушили загоревшийся автомобиль

В Сызрани у торгового центра полицейские вместе с автомобилистами потушили горевший автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У машины, стоявшей на парковке, из-под капота шел густой дым. Рядом с автомобилем стояла хозяйка.

Машину заметили сотрудники ГИБДД межмуниципального У МВД России "Сызранское" лейтенанты полиции Максим Зверев и Игорь Кузнецов. Они попросили автомобилистку вызвать пожарных. В это время один из полицейских достал из багажника огнетушитель. Его напарник остановил несколько проезжающих машин и попросил водителей о помощи. Все вместе они принялись тушить возгорание. Через несколько минут дым исчез.

Во время происшествия никто не пострадал. Прибывшие спасатели установили, что причиной возгорания стало замыкание автомобильной электропроводки.

Автовладелица поблагодарила полицейских, отметив, что действия сотрудников ГИБДД помогли избежать более серьезных последствий, в частности, полного выгорания машины или взрыва. Также она сказала, что признательна неравнодушным прохожим, которые помогли правоохранителям ликвидировать возгорание.