В Самаре автозаправки поймали на незаконном загрязнении воздуха

В Промышленном районе Самары во время проверки прокуратура обнаружила три автозаправки, у которых истекли разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.
"ООО "Трубопроводстрой" на пр. Кирова, 77б разрешение выдавалось до 1 апреля этого года, ООО "Витязи" (ул. Ново-Вокзальная, 88б)- до 12 февраля, а ООО "Нефко" (пр. Кирова, 435) — до 1 января", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.
Соответствующие разрешения выдает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Прокуратура внесла представления в адрес руководителей автозаправок и направила в минлесхоз информацию для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности по ст. 8.21 КоАП "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"