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Рыболовов-спортсменов едва не снесло ветром с дамбы Черновского водохранилища

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшее воскресенье на Черновском водохранилище состоялись первые весенние соревнования по фидерной ловле. Рекордных уловов, как и заметных трофеев в ходе турнира замечено не было, но вот капризы небесной канцелярии сделали его по-настоящему незабываемым.

Фото: ФОТО АВТОРА

При этом накануне Самарскую область накрыло невиданным снегопадом. С утра снег начал таять, но тем не менее все подъезды к дамбе оставались залиты толстым слоем грязи. Около 35 участников, заявившихся на рыболовные соревнования, вынуждены были пробираться сквозь нее к своим секторам. Однако на этом их испытания не закончились: сильнейший ветер то и дело норовил сдуть рыбаков с пологих плит в воду. И разве что чудо помогло всем вернуться на финиш сухими.

Соревнования были организованы интернет-порталом "Рыбалка в Самаре и Самарской области".

Ну, а что касается результатов, то они как и следовало ожидать, оказались незавидными. Первое место в номинации "Общий улов" среди любителей занял Сергей Лобанов — ему удалось выловить около десятка плотвичек весом в 455 граммов. Пьедестал с ним разделил рыболов-разрядник Александр Калягин с общим весом пойманной рыбы в 400 граммов. Вес самой крупной рыбки составил 95 граммов. Ей оказался недоросший до своих стандартных размеров лещ, или как его еще называют сами рыбаки шарманишка.

Больше половины участников вернулись в зону взвешивания с "нулем".

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