В Самаре руководителя группы футбольных фанатов подозревают в организации экстремистского сообщества

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2014 г. подозреваемый, придерживавшийся праворадикальных националистических взглядов и идеологии фашизма, создал незарегистрированную организацию футбольных болельщиков для совершения преступлений экстремистской направленности. После этого он привлек в нее не менее 10 новых участников.

По данным СУ СК, участники сообщества в августе 2016 г. на интернет-странице в социальной сети разместили материалы экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. А в июне 2016 г. активные участники неформального объединения фанатов напали на кафе и нанесли травмы мужчине из-за ненависти к представителям другой национальности.

Расследование уголовного дела продолжается.