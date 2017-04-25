Жительницу области обвиняют в плохом обращении с приемным ребенком

В Самарской области завершено расследование уголовного дела Оксаны Гавюк, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, летом 2016 г. женщина жестоко обращалась с несовершеннолетним, находящимся у нее под опекой. Она на несколько часов привязывала девятилетнего ребенка к мебели, лишая возможности передвигаться.
О незаконных действиях приемной матери сообщил СМИ ее сосед. Ребенка из семьи немедленно забрали.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?