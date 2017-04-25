Жительницу области обвиняют в плохом обращении с приемным ребенком

В Самарской области завершено расследование уголовного дела Оксаны Гавюк, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, летом 2016 г. женщина жестоко обращалась с несовершеннолетним, находящимся у нее под опекой. Она на несколько часов привязывала девятилетнего ребенка к мебели, лишая возможности передвигаться.

О незаконных действиях приемной матери сообщил СМИ ее сосед. Ребенка из семьи немедленно забрали.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения.