Тело пропавшей жительницы Новокуйбышевска нашли в лесополосе

В Новокуйбышевске задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Житель пос. Прибой сообщил правоохранителям о том, что пропала его 32-летняя жена. Сам он об исчезновении женщины узнал от несовершеннолетнего сына, вернувшегося из школы.
Пропавшую объявили в розыск. Полицейские опросили ее родственников, соседей и сослуживцев. При этом они узнали, что к исчезновению женщины может быть причастен ее знакомый из Чапаевска.
Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что утром поссорился со знакомой и убил ее. До вечера труп потерпевшей находился у него в гараже. А когда стемнело, злоумышленник вывез тело жертвы в лес к пос. Океан и закопал его на глубине 1,5 метра.
Теперь СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый арестован. Он отказался давать показания.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...