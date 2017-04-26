Тело пропавшей жительницы Новокуйбышевска нашли в лесополосе

В Новокуйбышевске задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Житель пос. Прибой сообщил правоохранителям о том, что пропала его 32-летняя жена. Сам он об исчезновении женщины узнал от несовершеннолетнего сына, вернувшегося из школы.

Пропавшую объявили в розыск. Полицейские опросили ее родственников, соседей и сослуживцев. При этом они узнали, что к исчезновению женщины может быть причастен ее знакомый из Чапаевска.

Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что утром поссорился со знакомой и убил ее. До вечера труп потерпевшей находился у него в гараже. А когда стемнело, злоумышленник вывез тело жертвы в лес к пос. Океан и закопал его на глубине 1,5 метра.

Теперь СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый арестован. Он отказался давать показания.