16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тело пропавшей жительницы Новокуйбышевска нашли в лесополосе В двух молодых людей стреляли на 9-й Просеке Жительницу области обвиняют в плохом обращении с приемным ребенком Руководителя группы футбольных фанатов подозревают в организации экстремистского сообщества Двое экс-сотрудников НТЭЦ-1 предстанут перед судом за коммерческий подкуп

Преступления Происшествия

Тело пропавшей жительницы Новокуйбышевска нашли в лесополосе

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 139
Версия для печати

В Новокуйбышевске задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Житель пос. Прибой сообщил правоохранителям о том, что пропала его 32-летняя жена. Сам он об исчезновении женщины узнал от несовершеннолетнего сына, вернувшегося из школы.

Пропавшую объявили в розыск. Полицейские опросили ее родственников, соседей и сослуживцев. При этом они узнали, что к исчезновению женщины может быть причастен ее знакомый из Чапаевска.

Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что утром поссорился со знакомой и убил ее. До вечера труп потерпевшей находился у него в гараже. А когда стемнело, злоумышленник вывез тело жертвы в лес к пос. Океан и закопал его на глубине 1,5 метра.

Теперь СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый арестован. Он отказался давать показания.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30