Энергетики готовы досрочно завершить отопсезон

В связи с начавшимся потеплением Самарский филиал "Т Плюс" и ОАО "Предприятие тепловых сетей" готовы досрочно прекращать подачу тепла по желанию потребителей, сообщила пресс-служба "Т Плюс".
По состоянию на 26 апреля в адрес теплоэнергетиков уже поступило 130 заявок от самарских клиентов и 150 заявок — от тольяттинских на отключение подачи тепла для организаций и предприятий региона.
В частности, уже около 50% промышленных предприятий, получающих тепловую энергию от Безымянской ТЭЦ, обратились с подобными заявками в "ПТС". Также с просьбами о досрочном завершении отопсезона в адрес энергетиков обратились два ТСЖ. От управляющих компаний подобных заявок не поступало.
"Досрочное прекращение теплоснабжения позволит обеспечить комфортный температурный режим в жилых помещениях и сэкономить денежные средства, требуемые для оплаты коммунальных услуг", - поясняют в компании.
По вопросам досрочного отключения отопления в многоквартирных домах собственникам помещений необходимо обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ЖСК), для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача тепла будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от управляющей организации.
В отсутствие заявок на досрочное прекращение подачи тепла Самарский филиал "Т Плюс" и ПТС завершат отопительный сезон после выхода соответствующих постановлений муниципальных властей. Согласно действующим нормативам, местные власти имеют право принять решение о завершении отопительного после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(