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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики готовы досрочно завершить отопсезон

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с начавшимся потеплением Самарский филиал "Т Плюс" и ОАО "Предприятие тепловых сетей" готовы досрочно прекращать подачу тепла по желанию потребителей, сообщила пресс-служба "Т Плюс".

По состоянию на 26 апреля в адрес теплоэнергетиков уже поступило 130 заявок от самарских клиентов и 150 заявок — от тольяттинских на отключение подачи тепла для организаций и предприятий региона.

В частности, уже около 50% промышленных предприятий, получающих тепловую энергию от Безымянской ТЭЦ, обратились с подобными заявками в "ПТС". Также с просьбами о досрочном завершении отопсезона в адрес энергетиков обратились два ТСЖ. От управляющих компаний подобных заявок не поступало.

"Досрочное прекращение теплоснабжения позволит обеспечить комфортный температурный режим в жилых помещениях и сэкономить денежные средства, требуемые для оплаты коммунальных услуг", - поясняют в компании.

По вопросам досрочного отключения отопления в многоквартирных домах собственникам помещений необходимо обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ЖСК), для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача тепла  будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от управляющей организации.

В отсутствие заявок на досрочное прекращение подачи тепла Самарский филиал "Т Плюс" и ПТС завершат отопительный сезон после выхода соответствующих постановлений муниципальных властей. Согласно действующим нормативам, местные власти имеют право принять решение о завершении отопительного после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.

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