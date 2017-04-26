Лауреат "Золотой Маски" Елена Соловьева: "Я не художник, я только учусь"

Елена Соловьева на прошлой неделе получила одну из шести самарских "Золотых Масок", отсчет которых ведется с 1996 года. Награды удостоились ее костюмы к спектаклю Дениса Бокурадзе "Корабль дураков". Кто еще может считать себя обладателем этой "Маски" и как технолог швейного производства становится театральным художником, Елена Соловьева рассказала в экспресс-интервью спецкору Волга Ньюс.

- Мы все "скрестили пальцы", но очень надеялись на эту награду: после конкурсных показов было ясно, что костюмы заметили, их упоминали во всех отзывах.

- Да, но, как говорит историк моды Александр Васильев, "если что-то нравится вашей бабушке, это не значит, что должно нравиться всем". Награды всегда неожиданны.

- Что вы чувствуете сейчас? Что поменяется для вас с этой "Золотой Маской"?

- Пока еще ничего не поняла. Единственное, понимаю, что работать первое время не дадут, будет нашествие журналистов.

- А вы не любите бывать в центре внимания?

- Нет, просто это требует затрат времени. Хотя Денис Сергеевич каждый раз меня к этому готовит, как к необходимости.

- Вы уже четыре года работаете с "Гранью". До этого не приходилось выступать в качестве театрального художника?

- Мы и раньше работали с "Гранью", но это была реализация идей приглашенных художников. А с Денисом Бокурадзе мы начали с Сартра, потом были "Таня-Таня", "Корабль дураков", и сейчас выпустили "Лира". Но я не художник, я только учусь, как говорится.

- Денис первый оказал вам доверие?

- Наверное, у него была безвыходная ситуация — в тот момент нужно было "спасать" спектакль, и я впервые попробовала себя в новом качестве. С тех пор личной жизни совсем не стало. Я благодарила со сцены дочь — ей просто памятник нужно ставить за то, что она терпела все это время.

- А сколько дочери?

- Уже взрослая, я скоро бабушкой стану. Как раз утром в день вручения "Масок" она придумала, что ей привезти из Москвы: "Мама, привези мне "Маску", — сказала по телефону.

- Как строится ваша работа с Денисом Бокурадзе? Не секрет, что лучшие идеи рождаются, когда художник становится соавтором режиссера.

- Все идет от идеи режиссера. После этого начинается "мозговой штурм". У театра "Грань" сложилась своя цветовая гамма спектаклей, как и привычка работать с натуральными материалами, но нужно не повторяться, поэтому идет поиск. В "Корабле дураков", например, работали над конструктивными моментами — над формой костюма. Отдельное спасибо художнику Евгению Салмину, который занимался росписью, и художнику по свету Евгению Ганзбургу, без них костюмы не производили бы такого впечатления. И, конечно, без игры актеров. Ведь на вешалке это просто костюмы.



- В случае с "Кораблем дураков" от чего вы отталкивались?

- Сначала я принесла Денису Сергеевичу наброски исторического костюма, и он сразу сказал, что это не то. И мы стали думать, что это фарсы, что костюмы должны быть в стиле итальянской комедии дель арте, что нужна общая отделка — помпонами, валиками. И конечно, я работала с историческими энциклопедиями, основывалась на средневековом костюме (на его готическом варианте), делала узнаваемые воротники, корсеты, гульфики. Естественно, стилизованные под современность и комическую природу спектакля.

- Это очень объемные костюмы — чем они наполнены?

- Холлофайбером, всем известным материалом, которым подушки набивают.

- Актеры вас не проклинали? В этом же ужасно жарко.

- Регулярно проклинают, мне кажется. Когда шили костюмы для "Лира", меня мучили угрызения совести, потому что в них тоже очень жарко. Но режиссер ставит такую задачу. Визуальная сторона должна быть "правильная", потому что встречают все-таки по одежке. Вот актерам и приходится терпеть.

- "Корабль дураков" отличается еще и тем, что в этом спектакле каждый играет по нескольку ролей. Кто-то помогает актерам переодеваться?

- Я сама и еще один человек. Переодеваний действительно много, а паузы буквально минутные. За это время нужно удалить старый грим, сделать новый, поменять парики, накладки…

- Грим тоже вы придумывали?

- Нет, сами актеры. Каждый сам для себя (с помощью режиссера) сочинял роль, и свой характер тоже преподносит каждый сам, я в это стараюсь не вмешиваться. Они и без меня хорошо справляются. Нужно сказать, что у меня же нет специального театрального или художественного образования.

- А кто вы по диплому?

- Я педагог, технолог швейного производства. Окончила Новокуйбышевскую художественную школу, но это было давно. Как раз перед отъездом на церемонию встретила своего преподавателя, бывшего директора школы Владимира Романовича Боброва, большое ему тоже спасибо за тот вклад, который он сделал в мое образование и в эту награду. Но мне тогда было 20 лет — когда я рисовала портрет Ахматовой, а тут пришлось в 40 с лишним снова взяться за карандаш. Поэтому, чтобы нарисовать эскиз к спектаклю, мне нужно собраться с духом, "войти" в тему.

- Вы осознаете, что теперь не только вы, но и театр "Грань" — лауреат главной театральной премии страны?

- Пока нет. Так бывает всегда, например, когда мы выиграли Гран-при на Поволжских сезонах Васильева — осознание приходит не сразу. Нет, я, конечно, понимаю, что это очень масштабное событие, мощная премия. И получать награду рядом с Олегом Табаковым и Владимиром Этушем — это в настоящий мандраж приводит, такие мэтры — и ты, в общем-то, начинающий театральный художник.