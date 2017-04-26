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Преступления Происшествия

Два парня получили огнестрельные ранения на 9-ой Просеке во время конфликта из-за девушки

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 апреля, полицейские задержали 25-летнего парня, который признался, что ночью ранил двух парней на 9-й Просеке из охотничьего карабина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, примерно в 3:30, в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Самаре из больницы сообщили о поступлении двух молодых людей, одному из которых около 26 лет, а другому примерно 25. Врачи выявили у пациентов огнестрельные ранения различных частей тела.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по адресу, откуда доставили пострадавших, выехала следственно-оперативная группа.

Осмотрев место происшествия и собрав необходимые вещественные доказательства, полицейские опросили потерпевших, которые рассказали, что по предварительной договоренности с неким молодым человеком приехали к дому на 9-й Просеке, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, связанную с их общей знакомой. Во время возникшей ссоры тот самый молодой человек несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего карабина. Раненные самостоятельно вызвали "скорую помощь".

"Изъятое с места происшествия оружие направлено на экспертизу, — сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. — Полицейские установили, что карабин принадлежит одному из родственников подозреваемого и хранился вне сейфа. Задержанный полностью признался в содеянном. Теперь по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, старший из пострадавших госпитализирован, а младшего после оказания помощи отпустили домой.

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