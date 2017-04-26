Два парня получили огнестрельные ранения на 9-ой Просеке во время конфликта из-за девушки

В среду, 26 апреля, полицейские задержали 25-летнего парня, который признался, что ночью ранил двух парней на 9-й Просеке из охотничьего карабина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полицейских, примерно в 3:30, в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Самаре из больницы сообщили о поступлении двух молодых людей, одному из которых около 26 лет, а другому примерно 25. Врачи выявили у пациентов огнестрельные ранения различных частей тела.
Для установления всех обстоятельств произошедшего по адресу, откуда доставили пострадавших, выехала следственно-оперативная группа.
Осмотрев место происшествия и собрав необходимые вещественные доказательства, полицейские опросили потерпевших, которые рассказали, что по предварительной договоренности с неким молодым человеком приехали к дому на 9-й Просеке, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, связанную с их общей знакомой. Во время возникшей ссоры тот самый молодой человек несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего карабина. Раненные самостоятельно вызвали "скорую помощь".
"Изъятое с места происшествия оружие направлено на экспертизу, — сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. — Полицейские установили, что карабин принадлежит одному из родственников подозреваемого и хранился вне сейфа. Задержанный полностью признался в содеянном. Теперь по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, старший из пострадавших госпитализирован, а младшего после оказания помощи отпустили домой.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...