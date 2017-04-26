В Самаре пройдет акция "Сирень Победы"

В четверг, 27 апреля, в 9.30 на площадке перед Дворцом ветеранов в Самаре (ул. Мориса Тореза, 103А) пройдет Всероссийская акция "Сирень Победы", посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Вместе с ветеранами войны представители власти и молодежь города высадят 20 кустов сирени. Это растение во времена Победы было символом Победы, именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов, возвращавшихся домой.
Начиная с 2015 года акция "Сирень Победы" проводится в Самаре. В мероприятии примут участие более 200 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, волонтеры городского волонтерского центра, волонтеры СамРО ВОД "Волонтеры Победы", добровольцы молодежного экологического движения "Чистый город", лидеры общественных молодёжных организаций, а также студенты профессиональных образовательных организаций и вузов.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.