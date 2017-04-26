В Самаре пройдет акция "Сирень Победы"

В четверг, 27 апреля, в 9.30 на площадке перед Дворцом ветеранов в Самаре (ул. Мориса Тореза, 103А) пройдет Всероссийская акция "Сирень Победы", посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Вместе с ветеранами войны представители власти и молодежь города высадят 20 кустов сирени. Это растение во времена Победы было символом Победы, именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов, возвращавшихся домой.

Начиная с 2015 года акция "Сирень Победы" проводится в Самаре. В мероприятии примут участие более 200 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, волонтеры городского волонтерского центра, волонтеры СамРО ВОД "Волонтеры Победы", добровольцы молодежного экологического движения "Чистый город", лидеры общественных молодёжных организаций, а также студенты профессиональных образовательных организаций и вузов.