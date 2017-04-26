Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Со среды, 26 апреля, Валерий Кириллов больше не занимает пост главного врача ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова", сообщил корреспонденту Волга Ньюс Кириллов.
Для Валерия Кириллова решение о его увольнении было неожиданным, так как этому не предшествовали ни одно официальное замечание или выговор. По его словам, причиной отставки стало однократное грубое нарушение.
На сайте больницы в разделе "Главный врач" обозначен уже Александр Вавилов. С 2006 по 2010 год он возглавлял ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова". С 2011 года Вавилов руководит ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №8".
Валерий Кириллов окончил Куйбышевский медицинский институт (лечебное дело — врач) и Самарскую гуманитарную академию (бухгалтерский учет и аудит — экономист). Профессиональную деятельность начал в 1985 г. в качестве терапевта. Затем — врач-реаниматолог, врач-кардиолог, обучение в клинической ординатуре, затем — заместитель главного врача по лечебной работе и главный врач медико-санитарной части №2 Промышленного района (с 1993 г.). С 1996 г. — депутат Самарской городской думы 2-го и 3-го созывов. В 2002–2004 годах — заместитель председателя СГД.В 2010–2011 гг. работал руководителем департамента здравоохранения администрации города. С октября 2011 г. — главный врач городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова. Кандидат медицинских наук. Отличник здравоохранения РФ. Действительный муниципальный советник 3-го класса. Награжден медалями "За заслуги перед городом" III и II степени.
Александр Вавилов окончил Самарский государственный медицинский университет, педиатрический факультет. В 2005 г. получил ученую степень кандидата медицинских наук. С 2007 г. является доцентом кафедры хирургических болезней №2 Самарского государственного медицинского университета. С 2008 г. — член партии "Единая Россия", с 2011 г. - член политсовета партии "Единая Россия" по Кировскому району. Награжден почетными грамотами управления и департамента здравоохранения администрации Самары, благодарственными письмами главы Самары, медалью, почетной грамотой судебного департамента при Верховном Суде РФ "За безупречную службу", благодарностью и почетной грамотой министра здравоохранения Самарской области, благодарственным письмом и почетной грамотой губернатора Самарской области.