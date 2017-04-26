Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Со среды, 26 апреля, Валерий Кириллов больше не занимает пост главного врача ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова", сообщил корреспонденту Волга Ньюс Кириллов.

Для Валерия Кириллова решение о его увольнении было неожиданным, так как этому не предшествовали ни одно официальное замечание или выговор. По его словам, причиной отставки стало однократное грубое нарушение.

На сайте больницы в разделе "Главный врач" обозначен уже Александр Вавилов. С 2006 по 2010 год он возглавлял ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова". С 2011 года Вавилов руководит ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №8".