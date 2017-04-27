В Самаре легковушка врезалась в столб, пострадали два человека

В четверг, 27 апреля, около часа ночи в районе пересечения пр. Карла Маркса и пр. Кирова при неизвестных пока обстоятельствах легковушка врезалась в столб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, при ДТП пострадали двое мужчин, находившихся в момент ДТП в машине, одному из которых около 32 лет, а второму примерно 34. Предположительно, каждый из них получил повреждения головы. У младшего травма более серьезная.

Для пострадавших была вызвана "скорая". Когда медики прибыли, 32-летний пациент находился в коме. Врачи оказали каждому из пострадавших помощь на месте и увезли из в лечебное учреждение.