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ДТП Происшествия

В Самаре легковушка врезалась в столб, пострадали два человека

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 апреля, около часа ночи в районе пересечения пр. Карла Маркса и пр. Кирова при неизвестных пока обстоятельствах легковушка врезалась в столб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, при ДТП пострадали двое мужчин, находившихся в момент ДТП в машине, одному из которых около 32 лет, а второму примерно 34. Предположительно, каждый из них получил повреждения головы. У младшего травма более серьезная.

Для пострадавших была вызвана "скорая". Когда медики прибыли, 32-летний пациент находился в коме. Врачи оказали каждому из пострадавших помощь на месте и увезли из в лечебное учреждение.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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