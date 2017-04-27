В Самаре легковушка врезалась в столб, пострадали два человека

В четверг, 27 апреля, около часа ночи в районе пересечения пр. Карла Маркса и пр. Кирова при неизвестных пока обстоятельствах легковушка врезалась в столб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, при ДТП пострадали двое мужчин, находившихся в момент ДТП в машине, одному из которых около 32 лет, а второму примерно 34. Предположительно, каждый из них получил повреждения головы. У младшего травма более серьезная.
Для пострадавших была вызвана "скорая". Когда медики прибыли, 32-летний пациент находился в коме. Врачи оказали каждому из пострадавших помощь на месте и увезли из в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.