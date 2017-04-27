Вячеслава Шимкевича, осужденного самарским судом за хищение имущества у "Томскнефти", экстрадируют в Россию

В среду, 26 апреля, по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича, обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании ОАО "НК "ЮКОС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 23 августа 2013 г. Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу на тот момент 66-летнего Вячеслава Шимкевича и 37-летней Натальи Коноваловой, признанных виновными по статьям "Пособничество в растрате в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой" и "Легализация денег, совершенная организованной группой".
Было установлено, что с марта 2005 г. по февраль 2006 г. Шимкевич, являясь фактическим владельцем и заместителем директора ООО "Рекма В.Г.", совместно со своим родственником - управляющим ОАО "Томскнефть" Восточной нефтяной компании Сергеем Шимкевичем и директором "Рекма В.Г." Натальей Коноваловой растратили имущество нефтедобывающего предприятия и деньги его дочерней организации - ООО "Томскнефть-Сервис".
Возглавляемая Коноваловой компания под видом продажи по фиктивным договорам и по умышленно заниженным ценам получила более 1 млн тонн нефти, в дальнейшем реализовав сырье по рыночной цене. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1,5 млрд рублей.
Впоследствии Шимкевич и Коновалова проводили финансовые операции и сделки с похищенными средствами для их легализации.
В 2010 г. Суд Мещанского района Москвы приговорил организатора ОПГ Сергея Шимкевича к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей.
Вячеслава Шимкевича и Наталью Коновалову самарский суд приговорил к пяти годам лишения свободы каждого.
Коновалова еще в декабре 2008 г. была объявлена в розыск по каналам Интерпола. Спустя два года, в декабре 2010 г., ее удалось задержать на территории Кипра. В ноябре 2015 г. она была экстрадирована в Москву.
Выдачи Шимкевича Генпрокуратура РФ добивалась с 2009 года. Работники Главного управления международно-правового сотрудничества надзорного ведомства участвовали в заседаниях кипрского суда и представляли доказательства обоснованности запроса о выдаче.
В апреле 2012 г. по результатам судебных слушаний окружной суд Ларнаки отказал в выдаче обвиняемого. Прокуратура Республики Кипр по просьбе Генпрокуратуры РФ и на основании представленных российской стороной материалов обжаловала данное решение в апелляционном порядке.
В результате кропотливой восьмилетней работы и активного взаимодействия прокуратур России и Республики Кипр 30 марта 2017 г. Верховный Суд Республики Кипр отменил решение суда первой инстанции и принял решение о выдаче Шимкевича. Министр юстиции и общественного порядка Кипра утвердил данное решение.
Согласно договоренности, достигнутой с кипрской стороной сегодня, 26 апреля 2017 г., в Международном аэропорту г. Ларнаки Шимкевич передан представителям российских правоохранительных органов.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...