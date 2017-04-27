Вячеслава Шимкевича, осужденного самарским судом за хищение имущества у "Томскнефти", экстрадируют в Россию

В среду, 26 апреля, по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича, обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании ОАО "НК "ЮКОС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 23 августа 2013 г. Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу на тот момент 66-летнего Вячеслава Шимкевича и 37-летней Натальи Коноваловой, признанных виновными по статьям "Пособничество в растрате в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой" и "Легализация денег, совершенная организованной группой".

Было установлено, что с марта 2005 г. по февраль 2006 г. Шимкевич, являясь фактическим владельцем и заместителем директора ООО "Рекма В.Г.", совместно со своим родственником - управляющим ОАО "Томскнефть" Восточной нефтяной компании Сергеем Шимкевичем и директором "Рекма В.Г." Натальей Коноваловой растратили имущество нефтедобывающего предприятия и деньги его дочерней организации - ООО "Томскнефть-Сервис".

Возглавляемая Коноваловой компания под видом продажи по фиктивным договорам и по умышленно заниженным ценам получила более 1 млн тонн нефти, в дальнейшем реализовав сырье по рыночной цене. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1,5 млрд рублей.

Впоследствии Шимкевич и Коновалова проводили финансовые операции и сделки с похищенными средствами для их легализации.

В 2010 г. Суд Мещанского района Москвы приговорил организатора ОПГ Сергея Шимкевича к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей.

Вячеслава Шимкевича и Наталью Коновалову самарский суд приговорил к пяти годам лишения свободы каждого.

Коновалова еще в декабре 2008 г. была объявлена в розыск по каналам Интерпола. Спустя два года, в декабре 2010 г., ее удалось задержать на территории Кипра. В ноябре 2015 г. она была экстрадирована в Москву.

Выдачи Шимкевича Генпрокуратура РФ добивалась с 2009 года. Работники Главного управления международно-правового сотрудничества надзорного ведомства участвовали в заседаниях кипрского суда и представляли доказательства обоснованности запроса о выдаче.

В апреле 2012 г. по результатам судебных слушаний окружной суд Ларнаки отказал в выдаче обвиняемого. Прокуратура Республики Кипр по просьбе Генпрокуратуры РФ и на основании представленных российской стороной материалов обжаловала данное решение в апелляционном порядке.

В результате кропотливой восьмилетней работы и активного взаимодействия прокуратур России и Республики Кипр 30 марта 2017 г. Верховный Суд Республики Кипр отменил решение суда первой инстанции и принял решение о выдаче Шимкевича. Министр юстиции и общественного порядка Кипра утвердил данное решение.

Согласно договоренности, достигнутой с кипрской стороной сегодня, 26 апреля 2017 г., в Международном аэропорту г. Ларнаки Шимкевич передан представителям российских правоохранительных органов.