Проект по благоустройству в регионе проконтролирует межведомственная комиссия

В Самарской области создана межведомственная комиссия по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Главная задача комиссии - обеспечение контроля за реализацией приоритетного проекта на территории региона и координации мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха. Возглавил коллегиальный орган глава региона Николай Меркушкин.
В состав межведомственной комиссии включены представители политических партий и общественных движений, общероссийского движения "Народный фронт "За Россию", Счетной палаты Самарской области, аппарата полпреда президента РФ в ПФО, общественной палаты Самарской области, СМИ, главы муниципальных образований.
Напомним, что с 2017 г. в России стартовал приоритетный проект по благоустройству "Формирование комфортной городской среды", призванный преобразить облик российских городов и сел.
Самарская область стала участником этого масштабного проекта, на эти цели нашему региону планируют выделить 927 млн рублей из федеральной казны — еще порядка 1 млрд рублей составит региональное софинансирование.
Все подготовительные мероприятия субъектом проведены в полном объеме. Сейчас готовятся нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2017 год и современных правилах благоустройства.
Также активно ведется работа по информированию граждан о возможности и условиях участия в приоритетном проекте, сбору предложений от населения на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий с последующим формированием заявок.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.