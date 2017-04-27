Проект по благоустройству в регионе проконтролирует межведомственная комиссия

В Самарской области создана межведомственная комиссия по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Главная задача комиссии - обеспечение контроля за реализацией приоритетного проекта на территории региона и координации мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха. Возглавил коллегиальный орган глава региона Николай Меркушкин.

В состав межведомственной комиссии включены представители политических партий и общественных движений, общероссийского движения "Народный фронт "За Россию", Счетной палаты Самарской области, аппарата полпреда президента РФ в ПФО, общественной палаты Самарской области, СМИ, главы муниципальных образований.

Напомним, что с 2017 г. в России стартовал приоритетный проект по благоустройству "Формирование комфортной городской среды", призванный преобразить облик российских городов и сел.

Самарская область стала участником этого масштабного проекта, на эти цели нашему региону планируют выделить 927 млн рублей из федеральной казны — еще порядка 1 млрд рублей составит региональное софинансирование.

Все подготовительные мероприятия субъектом проведены в полном объеме. Сейчас готовятся нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2017 год и современных правилах благоустройства.

Также активно ведется работа по информированию граждан о возможности и условиях участия в приоритетном проекте, сбору предложений от населения на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий с последующим формированием заявок.