Многодетный отец получил четыре с половиной года колонии за то, что держал человека в рабстве

Об Алексее Кошмане в деревне Колыбеловка Красноармейского района соседи с посторонними говорят крайне неохотно: приехал 10 лет назад на КамАЗе с барахлом, женой и двумя детьми, с тех пор собирает на окружающих компромат.

"Он всем говорил: у меня есть справка, что я дурак, поэтому мне ничего не будет! Поэтому с ним и связываться никто не хотел", — по секрету рассказала нам одна из местных жительниц.

Однако справка Кошмана не спасла после того, как на него сначала вся деревня написала жалобу, а потом следователи нашли у него раба.

В XXI веке с 2015 по 2016 г. модой парень из Северной Осетии Александр Мирошников был настоящим рабом у многодетной семьи в Самарской области.

"Насколько мы поняли, из дома парня выманили хитростью: в Самарской области Кошман ему обещал крышу над головой, работу и даже со временем невесту, — рассказал старший следователь СО по Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области Дмитрий Калиниченко. — Вместо этого его правда устроили на работу, и стали забирать сначала половину зарплаты, потому весь заработок, затем свозили к юристу, где заставили подписать долговую расписку на 100 тыс. руб., после чего для потерпевшего настали особенно тяжелые дни: его плохо кормили, но при этом огород и все маленькое хозяйство держалось на нем. Также он перекопал всю свалку позади участка Кошмана в поисках металла. Парень работал от рассвета до заката и постепенно привыкал к тому, что его бьют и периодически сажают на цепь, когда за ним некому присмотреть".

Решиться на побег молодому человеку было сложно: документы у него отобрали, денег не было, с соседями он не был знаком. Если он пытался заговорить с кем-то посторонним, то дети Кошманов, которые всегда были поблизости, сразу звали родителей.

"Но однажды он сбежал, — рассказали нам соседи. — Говорят, добрался сначала до села Красноармейское, потом дальше уехал. Но Кошман его нашел и вернул обратно. Кто-то ему помог в этом".

О том, что в Колыбеловке творится что-то странное, стало известно еще в августе 2016 г., когда выяснилось, что местная жительница Оксана Гавюк сажает своего приемного девятилетнего сынишку Кирилла на цепь, уходя из дома. Однажды в отсутствие "мамы" мальчик приподнял кровать, к ножке которой был прикован, и пришел вместе с цепью к соседям — Алексею Кошману и его жене Марьяне. Те вызвали участкового, разгорелся скандал, мальчика органы опеки забрали, на Оксану Гавюк возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В село зачастили самарские следователи. Тут-то местные жители и "осмелели": отправили жалобу в полицию с перечислением всех своих претензий к Кошману.

Часть из них не подтвердилась. Но и того, что выяснилось во время предварительного следствия, а потом и расследования хватило на целый "букет" обвинений: использование рабского труда, незаконное лишение человека свободы, систематическое нанесение побоев, незаконное проникновении в жилище и воровство.

Почти тонну кукурузных початков обнаружили в доме Кошмана — их Александр Мирошников по его приказу перетаскал с соседнего поля.

"Ну и что? У нас все воруют, — не улавливает суть претензий сам Алексей Кошман. — Незаконного проникновения в жилище не было никакого. А что до Саши, так документы я у него забрал, потому что он мне денег задолжал, он же человек никудышный был: мы его на работу устраиваем, а он там воровал, деньги пропивал, потом к нам приходил. А я его кормить, поить и одевать должен был. И все бы ничего, пока он не начал свое хозяйство при моих детях доставать и самоудовлетворяться, глядя на них. Тут я его, конечно, бить начал. И да, язык я ему тоже подрезал, чтобы не выражался".

В семье Кошманов сейчас пятеро детей, Марьяна беременна шестым. Гнев отца можно было бы понять, если бы эта история была правдивой. Как рассказали следователи, после того, как на Алексея Кошмана возбудили уголовное дело, он действительно написал заявление по поводу сексуальных домогательств со стороны Александра Мирошникова к его детям. Ребят допросили, но они рассказать могли лишь то, чему их научили папа с мамой, причем слово в слово. Дополнительные вопросы вводили их в ступор, объяснить, что к чему они не могли. Поэтому в возбуждении уголовного дела на Мирошникова отказали.

В марте 2016 г. дело Алексея Кошмана передали в Красноармейский районный суд. На заседания ездило почти все село.

Адвокат Сергей Ильин, который взялся защищать Кошмана, изложил новую версию событий.

"Мы неоднократно на следствии в суде заявляли, что Мирошников изначально приехал сюда добровольно, причем не к Кошману. Мой подзащитный приютил его позже по просьбе отца потерпевшего, — рассказал нам адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Сергей Ильин. — Незаконное лишение свободы — достаточно спорное обвинение. Возможностей что-то изменить у потерпевшего была масса. Да и в начале следствия он ничего об этом не говорил. Что касается истязаний, то тут мой клиент не отрицает, что применял силовые методы. Более того, он считает это нормальным. Дело тут в том, что он страдает серьезным психическим расстройством с самого детства. В голове у него каша из фактов, и свои действия он тоже оценивает специфически".

Между тем по результатам судебно-психиатрической экспертизы Алексей Кошман был признан вменяемым.

А потому дело приняло серьезный оборот.

"С учетом всех изученных в ходе судебного следствия доказательств гособвинение согласилось с квалификацией действий подсудимого и запросило за все совершенные преступления наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сообщил прокурор Красноармейского района Николай Лукьянов.

"Что вы будете делать, если вашего мужа посадят?" — спросили мы Марьяну Кошман.

"Ой, да не посадят его, максимум условный срок дадут, он же больной", — заверила нас женщина.

Однако ее прогнозы не оправдались. 28 апреля Красноармейский районный суд признал Кошмана виновным, убрав из приговора обвинение во вторжении в дом к соседке (так как это было слишком давно) и в незаконном лишении Александра Мирошникова свободы (так как это включает в себя ст. 127.2 УК РФ "Использование рабского труда").

В итоге за оставшиеся преступления Алексея Кошмана приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

"Он был взят под стражу в зале суда, — сообщил адвокат Сергей Ильин. — До вступления приговора в законную силу он будет содержаться в СИЗО. В ближайшее время мы намерены подать апелляционную жалобу на приговор".