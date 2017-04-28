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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" ищут социальных предпринимателей

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам".

Цель конкурса "Навстречу переменам — 2017" — поддержать людей и организации, неравнодушные к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывающих инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 16 июня 2017 года — для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс будет проходить в несколько этапов.

24 апреля — 16 июня 2017 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда.

19 июня — 1 июля 2017 года состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок.

1 июля — 4 августа 2017 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно с экспертизой все заявки проверяются на предмет достоверности предоставленной информации.

4 августа — 1 ноября 2017 года участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны полуфиналисты.

30 ноября 2017 года полуфиналистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.

В этом году в финале конкурса "Навстречу переменам — 2017" жюри отберет 8 проектов. Четыре финалиста получат от фонда "Навстречу переменам" начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Остальным организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе "Навстречу переменам — 2016" приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Победителями стали четыре проекта:

  • Московский инклюзивный театр "Взаимодействие", в котором задействованы актеры с синдромом Дауна;
  • Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата;
  • Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей;
  • Сибирский проект, разработавший мобильное приложение для детей с сахарным диабетом 1-го типа.

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