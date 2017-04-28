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Муниципалитеты Власть и политика

В Приволжском районе создаются комфортные условия для жизни и работы

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский район удивляет сочетанием вековых традиций земледелия и современных сельхозтехнологий, бережного отношения к земле и социальной ответственности бизнеса. Как аграриям удается получить один из самых высоких в губернии урожаев, как привлечь в село молодых специалистов, какие стратегические задачи стоят сегодня перед районом и его жителями, рассказал глава Приволжского района Е. Н. Богомолов.

Фото: Фото предоставлено администрацией района

"Наша задача — чтобы в районе было комфортно жить"

Приволжский район относится к категории аграрных. Это закономерно — система искусственного орошения, построенная еще в 80-е годы, позволяет сельхозпроизводителям получать внушительные урожаи, а удачное расположение около автомобильных трасс, железной дороги и речных коммуникаций во многом облегчает вопрос сбыта продукции.

Показатели сельскохозяйственных предприятий впечатляют. В 2016 году валовой сбор зерна составил более 83 тысяч тонн при средней урожайности более 23 центнеров с гектара. Сои произведено 17 тысяч тонн при урожайности 22,4 центнера с гектара. Подсолнечника убрали 19 тыс. тонн. Шесть хозяйств района собрали более 33,4 тысячи тонн картофеля при урожайности 279,3 центнера с гектара. Плодово-ягодное хозяйство "Сад" собрало 5103 тонны яблок и 137 тонн ягод — это в два раза больше, чем в прошлом году. Для сравнения — в советское время в районе собирали только 1,1 тысячи тонн яблок. Овощей в районе вырастили более 16 тыс. тонн. Урожайность кукурузы на зерно в одном из хозяйств составила 120 центнеров с гектара!

Как рассказал Е. Н. Богомолов, существенную поддержку работникам сельского хозяйства оказывает правительство Самарской области. "За 2016 год сельхозтоваропроизводителям района было выплачено более 47 миллионов рублей субсидий, в том числе 4 начинающих фермера получили гранты на развитие хозяйств", — рассказал он.

Уже не первый год район получает почетный статус "Муниципальный район высокой культуры земледелия". Сегодня все сельхозпроизводители стабильно занимаются культурой земледелия, которая включает целый комплекс мероприятий — от грамотного и эффективного ведения земледелия до благоустройства территорий. Начиналась эта работа с определенной доли непонимания, желания переложить ответственность на соседа, но когда увидели первые результаты своей работы, у людей возникло желание благоустраивать свою территорию. Сельские поселения ведут систематическую работу по благоустройству территории во всех населенных пунктах. Проводится ремонт внутрипоселковых и внутри-квартальных дорог, ограждение и озеленение придомовых территорий многоквартирных домов, устанавливаются комплексные детские площадки, во всех крупных населенных пунктах установлены универсальные спортивные площадки, в Обшаровке возведен современный физкультурно-спортивный комплекс, за последние годы открыто два новых парка. Большой вклад в решение задач благоустройства придомовых территорий вносят сами жители района.

Очень повлияло и отношение губернатора к сельскому хозяйству — последние пять лет оценка дается по всем направлениям, в том числе по благоустройству территории. Наша задача сегодня — чтобы в районе было максимально приятно и комфортно жить и воспитывать подрастающее поколение", — рассказал Е. Н. Богомолов.

Стратегические  задачи

Стратегические задачи района определены Посланием губернатора. В первую очередь это, конечно, достижение максимально возможных показателей в сельском хозяйстве — сегодня район входит в пятерку лидеров в губернии. Однако сельским хозяйством работа не ограничивается. "Еще год-два назад в число стратегических входили несколько направлений: развитие и реконструкция системы мелиорации, решение вопросов газификации и берегоукрепления, обеспечение местами в детских садах. На сегодняшний день практически все эти задачи решены, за исключением мелиорации. Работа над модернизацией оросительной системы будет продолжена", — рассказал глава района.

В прошлом году более 100 млн рублей вложено в работы на таких важных стратегических направлениях, как строительство водопроводных сетей в Обшаровке, ремонт пяти артезианских водонапорных скважин в селах Приволжье, Екатериновка, Обшаровка и поселке Ильмень, восстановление и реконструкция Спасской оросительной системы, строительство 14-квартирного дома в поселке Ильмень по программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья", а также капитальные и текущие ремонты дворовых территорий и проездов около многоквартирных домов.

Одна из главных задач сегодня — это обустройство дорог. В этом году ее будут активно решать при поддержке губернатора, в том числе за счет средств дорожного фонда. Второе стратегическое направление — обеспечение района водой на должном уровне. "Сейчас водой район обеспечивают 62 артезианские скважины, многие из них нуждаются в реконструкции. За последние годы за счет средств резервного фонда правительства Самарской области проведен восстановительный ремонт 10 артезианских скважин. Это позволило стабилизировать ситуацию с обеспечением водой. И эта работа будет продолжаться. В этом году будут установлены две водонапорные башни и обновлены три артезианские скважины", — рассказал Е. Н. Богомолов.

Будет продолжена и работа по реконструкции водопроводных сетей. "В предыдущие годы много было сделано по замене водопровода в райцентре. В этом году планируем завершение реконструкции водопровода в с. Обшаровка. Будет продолжена работа по реконструкции электрических сетей по всему району, отремонтирован районный Дом культуры… Задач много, обо всех проблемных точках мы знаем, и, самое главное — есть понимание и поддержка региональных властей для решения сложных вопросов", — пояснил глава района.

Привлекая молодежь

В районе созданы все условия для того, чтобы максимально комфортно себя чувствовали и молодежь, и люди старшего поколения. Активно развивается культурная жизнь, работают два народных театра, две детские школы искусств, многочисленные спортивные секции, решен вопрос с местами в детсадах. "На территории района решается задача улучшения жилищных условий различных категорий граждан, признанных нуждающимися. Государственную поддержку в решении жилищных проблем в этом году получили 14 семей. Это инвалиды и ветераны, дети-сироты, молодые семьи и молодые специалисты. В прошлом году район предоставил 19 квартир детям-сиротам", — рассказал Е. Н. Богомолов.

Конечно, как и везде на селе, здесь не хватает молодых специалистов, главным образом, врачей. Однако вопрос активно решают. "За последние три года в Центральную районную больницу приехали около 10 новых специалистов. В прошлом году 11 молодых педагогов пополнили районную сферу образования, из них больше половины — наши, приволжские. Мы делаем ставку на целевое обучение, когда ребята из Приволжского района едут в Самару учиться и потом возвращаются работать на свою малую родину. И эта программа уже дает результат. Я убежден, что у жителей нашего района есть хорошие перспективы развития, ведь здесь живут и работают люди, внимательно и бережно относящиеся к малой родине, плодотворно работающие на благо приволжской земли. А это является основой эффективного развития района и создания благоприятных условий для жизни", — уверен глава района.

Наверное, именно в таком подходе к делу заложен его успех: думать о перспективе, заботиться о людях, чтобы малая родина прирастала новыми достижениями своих сыновей и дочерей.

Е. Н. Богомолов, глава Приволжского района:

— Мы создаем все условия для жизни и работы и молодежи, и старшего поколения. Приволжский район — единственный сельский район, в котором действует два народных театра. Есть две детские школы искусств, во всех крупных населенных пунктах установлены универсальные спортивные площадки, в Обшаровке возведен современный физкультурно-спортивный комплекс, за последние годы открыто два новых парка. Здесь живут и работают люди, внимательно и бережно относящиеся к малой родине. Я убежден, что у подрастающего поколения хорошие перспективы. А это основа эффективного развития территории.

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