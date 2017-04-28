Возбуждено уголовное дело из-за растраты в МП "Благоустройство"

В Самаре 27 апреля возбуждено уголовное дело по факту растраты в МП "Благоустройство", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, с августа 2016 г. по март 2017 г. неизвестный из числа руководства МП, используя служебное положение, незаконно начислил 189 тыс. руб. как компенсацию затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия из-за ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.

Деньги с расчетного счета "Благоустройства" перевели на лицевые счета сотрудников предприятия вместе с зарплатой.