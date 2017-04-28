Возбуждено уголовное дело из-за растраты в МП "Благоустройство"

В Самаре 27 апреля возбуждено уголовное дело по факту растраты в МП "Благоустройство", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии правоохранителей, с августа 2016 г. по март 2017 г. неизвестный из числа руководства МП, используя служебное положение, незаконно начислил 189 тыс. руб. как компенсацию затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия из-за ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
Деньги с расчетного счета "Благоустройства" перевели на лицевые счета сотрудников предприятия вместе с зарплатой.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...