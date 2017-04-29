Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 38:28

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде гандбольная "Лада" нанесла поражение "Звезде" — 38:28 (21:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в пятницу, 28 апреля, в звенигородском дворце спорта "Звезда".

"Лада": Уткина (8/25=32%), Цивка (4/15=26%); Горшкова — 1, Какмоля — 2, Самохина — 8/4, Дмитриева — 7, Голец — 1, Санникова — 1 (2 мин.), Щербак — 1 (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко — 6, Краснова — 3/1, Снопова — 6, Гафонова — 1.



"Звезда": Тиханова (3/24=12%), Кушнырь (2/15=13%), Шулега (0/5=0%); Закордонская — 5, Винюкова — 5 (2 мин.), Климанцева — 2/1 (2 мин.), Егорова — 6, Галай — 2/1, Листопад — 1/1, Курбанова (2 мин.), Никитина — 3, Алексеева — 2, Илларионова, Дудина — 1, Амельченко — 1 (2 мин.), Шукалова.

Изменения в счете (каждые пять минут): 3:4, 6:8, 8:12, 11:14, 12:18, 14:21, 14:25, 17:29, 19:30, 21:32, 24:34, 28:38.