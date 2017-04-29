16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 38:28 Тольяттинские гандболисты выиграли первенство России Дарья Касаткина уступила Елене Весниной на старте турнира в Штутгарте Самарские фехтовальщики завоевали три серебряных медали на первенстве Европы Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 38:28

МОСКВА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде гандбольная "Лада" нанесла поражение "Звезде" — 38:28 (21:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в пятницу, 28 апреля, в звенигородском дворце спорта "Звезда".

"Лада": Уткина (8/25=32%), Цивка (4/15=26%); Горшкова — 1, Какмоля — 2, Самохина — 8/4, Дмитриева — 7, Голец — 1, Санникова — 1 (2 мин.), Щербак — 1 (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко — 6, Краснова — 3/1, Снопова — 6, Гафонова — 1.

"Звезда": Тиханова (3/24=12%), Кушнырь (2/15=13%), Шулега (0/5=0%); Закордонская — 5, Винюкова — 5 (2 мин.), Климанцева — 2/1 (2 мин.), Егорова — 6, Галай — 2/1, Листопад — 1/1, Курбанова (2 мин.), Никитина — 3, Алексеева — 2, Илларионова, Дудина — 1, Амельченко — 1 (2 мин.), Шукалова.

Изменения в счете (каждые пять минут): 3:4, 6:8, 8:12, 11:14, 12:18, 14:21, 14:25, 17:29, 19:30, 21:32, 24:34, 28:38.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30