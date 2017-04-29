Гендиректор Вдовин и спортивный директор Макаров покидают ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" сменит генерального и спортивного директоров, тольяттинскую команду соответственно покинут Владимир Вдовин и Вадим Макаров, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор Вдовин занял этот пост в "Ладе" три года назад в момент возвращения клуба в КХЛ. За последние три сезона тольяттинский клуб ни разу не сыграл в плей-офф Кубка Гагарина.

"Контракты (генерального директора) Вдовина и (спортивного директора) Макарова заканчиваются 30 апреля и продлевать их не планируют. Сейчас идут переговоры с кандидатами на их места", — сообщил источник агентству "Р-Спорт".