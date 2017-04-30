В Тольятти пьяный дебошир напал на сотрудника "скорой помощи"

В субботу, 29 апреля, нападению нетрезвого мужчины подвергся сотрудник "скорой помощи", который спасал в одном из подъездов по ул. Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину, находившегося в состоянии комы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пришедший в себя благодаря действиям врача пациент отказался от госпитализации, а проявивший агрессию в отношении медика мужчина был остановлен сотрудниками охранного предприятия и передан стражам порядка.